شروع فشار اقتصادی ترامپ بر ایران از مسیر امارات
روزنامه فایننشال تایمز نوشت: وزارت خزانهداری دولت تروریستی آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد دسترسی مالی شعب یک بانک مصری در امارات متحده عربی به نظام مالی آمریکا را لغو کند.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۴۸| |
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به گزارش تابناک؛ روزنامه فایننشال تایمز نوشت: وزارت خزانهداری دولت تروریستی آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد دسترسی مالی شعب یک بانک مصری در امارات متحده عربی به نظام مالی آمریکا را لغو کند.
این اقدام یکی از نخستین گامهای دولت ترامپ در اجرای تهدید خود برای فشار اقتصادی بر تهران است.
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