هشدار دوجانبه نتانیاهو به ایران و ترکیه
نخستوزیر رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای خود درباره برنامه هستهای ایران، دستیابی تهران به سلاح هستهای را تهدیدی برای موجودیت اسرائیل دانست و همزمان درباره حضور و نفوذ ترکیه در جنوب سوریه هشدار داد.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در اظهاراتی درباره تحولات منطقه و برنامه هستهای ایران مدعی شد: بمبهای هستهای در دست ایران، یعنی پایان دولت اسرائیل؛ پایان ملت یهود.
نتانیاهو مدعی شد: واقعیت بهسرعت در حال تغییر است. یک قدرت افول میکند و قدرت دیگری ظهور میکند؛ مهمترین قدرتی که باید ظهور کند، قدرت ماست.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه گفت: ما باید این کار را انجام دهیم، چون در غیر این صورت نابود خواهیم شد. دیگر اینجا نخواهیم بود.
او همچنین درباره تحولات سوریه گفت: یک منطقه امنیتی در خاک سوریه برای مقابله با گروههای جهادی ایجاد کردیم. با نفوذ ترکیه در جنوب سوریه مقابله میکنیم.
نتانیاهو درباره ترکیه نیز اظهار کرد: نمیخواهم ببینم ترکیه به سمت جنوب پیشروی کند.