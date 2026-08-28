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هشدار دوجانبه نتانیاهو به ایران و ترکیه

بنیامین نتانیاهو مدعی شد: بمب‌های هسته‌ای در دست ایران، یعنی پایان دولت اسرائیل؛ پایان ملت یهود.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۴۷
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نتانیاهو

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار ادعا‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران، دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای موجودیت اسرائیل دانست و همزمان درباره حضور و نفوذ ترکیه در جنوب سوریه هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در اظهاراتی درباره تحولات منطقه و برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: بمب‌های هسته‌ای در دست ایران، یعنی پایان دولت اسرائیل؛ پایان ملت یهود.

نتانیاهو مدعی شد: واقعیت به‌سرعت در حال تغییر است. یک قدرت افول می‌کند و قدرت دیگری ظهور می‌کند؛ مهم‌ترین قدرتی که باید ظهور کند، قدرت ماست.

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه گفت: ما باید این کار را انجام دهیم، چون در غیر این صورت نابود خواهیم شد. دیگر اینجا نخواهیم بود.

او همچنین درباره تحولات سوریه گفت: یک منطقه امنیتی در خاک سوریه برای مقابله با گروه‌های جهادی ایجاد کردیم. با نفوذ ترکیه در جنوب سوریه مقابله می‌کنیم.

نتانیاهو درباره ترکیه نیز اظهار کرد: نمی‌خواهم ببینم ترکیه به سمت جنوب پیشروی کند.

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نتانیاهو ایران ترکیه برنامه هسته‌ای
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