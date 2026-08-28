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نشست استانبول؛ پیامی به آمریکا برای مذاکره با ایران

رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که روز یکشنبه نشستی در سطح وزرای خارجه کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه و همچنین مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه در استانبول برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۴۵
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تنگه هرمز



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که روز یکشنبه نشستی در سطح وزرای خارجه کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه و همچنین مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه در استانبول برگزار شود.

محور این نشست که به ابتکار آلمان و ترکیه مطرح شده، راههای تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و وضعیت امنیتی منطقه اعلام شده است.

کشورهای شرکت‌کننده امیدوارند که این نشست، سیگنالی به آمریکا در مورد لزوم ادامه مذاکرات با ایران ارسال کند.

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برچسب ها
تنگه هرمز ترکیه دریانوردی مذاکرات آلمان آمریکا ایران
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