نشست استانبول؛ پیامی به آمریکا برای مذاکره با ایران
رسانههای ترکیه اعلام کردند که روز یکشنبه نشستی در سطح وزرای خارجه کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه و همچنین مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه در استانبول برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۴۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رسانههای ترکیه اعلام کردند که روز یکشنبه نشستی در سطح وزرای خارجه کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه و همچنین مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه در استانبول برگزار شود.
محور این نشست که به ابتکار آلمان و ترکیه مطرح شده، راههای تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و وضعیت امنیتی منطقه اعلام شده است.
کشورهای شرکتکننده امیدوارند که این نشست، سیگنالی به آمریکا در مورد لزوم ادامه مذاکرات با ایران ارسال کند.
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