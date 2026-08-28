ادعای جدید آکسیوس درباره تمایل ایران به مذاکره

دو منبع منطقه‌ای به آکسیوس گفتند که ایران در روزهای اخیر بار دیگر تمایل خود را به مذاکره نشان داده است.

اکسیوس نوشت: در حال حاضر، ترامپ می‌گوید علاقه‌ای به مذاکره با ایران ندارد، اما استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، همچنان با قطری‌ها و دیگر میانجی‌ها در حال گفت‌و‌گو است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: ترامپ روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «من نمی‌خواهم دیدار کنم؛ آنها می‌خواهند. در واقع، آنها التماس می‌کنند که توافقی حاصل شود.».

اما استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، همچنان با قطری‌ها و دیگر میانجی‌ها در حال گفت‌و‌گو است.

مذاکره‌کنندگان آمریکایی می‌خواهند ببینند آیا محاصره دریایی آمریکا، کارزار فشار اقتصادی و افزایش اهرم فشار آمریکا در تنگه هرمز باعث خواهد شد ایران مواضع خود را نرم‌تر کند یا نه.

مقام‌های آمریکایی معتقدند تغییر شرایط در تنگه هرمز به دولت ترامپ در هرگونه مذاکره احتمالی آینده با ایران، دست بالاتری می‌دهد.

آنها تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن (MOU) را که بخشی از آن بر موضوع هرمز متمرکز بود، دیگر مرتبط و قابل اتکا نمی‌دانند. همچنین، مذاکرات عمان و ایران درباره ترتیبات جدید برای مدیریت تنگه هرمز را صرفاً «سروصدای حاشیه‌ای» تلقی می‌کنند.

دو منبع منطقه‌ای به Axios گفتند که ایران در روز‌های اخیر بار دیگر تمایل خود را به مذاکره نشان داده است.

فرمانده ارتش پاکستان روز یکشنبه به تهران سفر کرد تا تلاش کند میانجی‌گری میان آمریکا و ایران را دوباره احیا کند.

پس از او، وزیر خارجه عمان نیز اواخر هفته به تهران آمد تا درباره تنگه هرمز گفت‌و‌گو کند.

به گفته منابع منطقه‌ای، روز پنجشنبه نخست‌وزیر قطر که یکی از میانجی‌های کلیدی میان ایران و آمریکا است، به درخواست ایران برای انجام مذاکرات وارد تهران شد.

ایران، دست‌کم در مواضع علنی خود، همچنان بر همان مواضع قبلی پافشاری کرده و خواستار اجرای تفاهم‌نامه (MOU) از سوی آمریکا و ارائه شروطی برای بازگشایی تنگه هرمز شده است.