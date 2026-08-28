ارتش اسرائیل: بودجه نباشد نیروهای ذخیره را فراخوان نمیکنیم
به گزارش تابناک؛ روزنامه «اسرائیل هیوم» در گزارشی به قلم «لیلاخ شوفال»، خبرنگار و تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی نوشت: «پس از اظهارات استثنایی رئیس ستاد کل ارتش در صبح روز گذشته (پنجشنبه) مبنی بر اینکه ارتش با "خزانهای خالی" مواجه است، مشخص شد که ضربالاجل تعیین شده توسط ایال زمیر برای دریافت بودجه، سال نو میلادی (۱۱ سپتامبر) خواهد بود.»
در این گزارش آمده است: «اگر بودجه تا آن تاریخ دریافت نشود، ارتش اسرائیل بلافاصله چهار اقدام زیر را انجام خواهد داد:
۱. توقف فوری فراخوان نیروهای ذخیره در فرماندهیهای مناطق جنوبی و شمالی.
۲. کاهش پوششهای اطلاعاتی در بخشهای مختلف متناسب با بودجه موجود.
۳. کاهش توان آمادگی نیروهای انسانی (در بخشی که جزئیات آن قابل افشا نیست).
۴. آسیب به مشوقهای لازم برای ماندن افسران و درجهداران در خدمت.»
شوفال در ادامه گزارش میگوید: بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر اذعان کرده بود که از ماه ژوئن گذشته، ارتش با کسری بودجه ۴۰ میلیارد شِکلی مواجه است. وی به وزارت دارایی دستور داده بود که ۱۲ میلیارد شکل و سپس ۳ میلیارد شکل دیگر را فوراً به وزارت جنگ منتقل کند و ۲۵ میلیارد شکل باقیمانده را نیز تا پایان سال جاری واریز نماید. با این حال، «تا این لحظه حتی یک شکل هم به نهادهای امنیتی منتقل نشده است و همانطور که رئیس ستاد کل گفت، خزانه خالی است.»
این تحلیلگر خاطرنشان کرد که علاوه بر آسیبهای جدی امنیتی در جبهههای شمال و جنوب، این مسئله به خودِ نیروهای ذخیره نیز آسیب میزند؛ نیروهایی که دستور اعزام دریافت کرده، فعالیتهای خود را لغو کرده و برای ماههای خدمت آماده شدهاند. در حال حاضر حدود ۵۱ هزار نیروی ذخیره در ارتش خدمت میکنند، اما در صورت عدم تصویب بودجه، تعداد آنها از ابتدای سال نو میلادی، ۱۵ هزار نفر کاهش خواهد یافت.
به نقل از مقامات ارشد ارتش اسرائیل، در این گزارش آمده است: «روزهایی که میتوانستیم بدون بودجه معجزه کنیم، به پایان رسیده است.» همچنین هشدار داده شده که اگر بودجه تصویب نشود، عملاً فصل اول تحقیقات مربوط به جنگ آینده نوشته خواهد شد.
در پایان گزارش آمده است که در حالی که ایران و دیگر دشمنان اسرائیل در حال آمادهسازی برای جنگهای بعدی هستند، نهادهای امنیتی اسرائیل به دلیل کمبود بودجه توانایی تقویت نیروهای خود را ندارند و این وضعیت، «یک ننگ، حماقت و پوچی مطلق» توصیف شده است.