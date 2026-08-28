لاوروف: آمریکا و اسرائیل مقصر وضعیت فعلی تنگه هرمز هستند

وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که تا قبل از جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تنگه هرمز باز و بدون مشکل بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مقصر وضعیت کنونی در تنگه هرمز معرفی کرد.

لاوروف روز جمعه در مصاحبه با شبکه «آربی‌سی» گفت که تا قبل از جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تنگه هرمز باز و بدون مشکل بود.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی در این‌باره توضیح داد که تا قبل از این جنگ، صحبتی درباره اعمال عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مطرح نبود.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه ادامه داد: «البته ما هم نمی‌خواهیم [برای عبور از تنگه هرمز]هزینه‌ای وضع شود، اما این موضوع جای بحث بیشتری دارد».

طبق این گزارش، لاوروف سپس تاکید کرد: «پس از این تجاوز، ایران نشان داد که آنها هم منافع ملی، غرور ملی و سنت‌های خود را دارند».

وی همچنین افزود که تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، موضع کسانی که هشدار داده بودند بدون سلاح هسته‌ای دائماً مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت، به شدت تقویت کرده است.

پیش از این، وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با همتای مصری، بر لزوم تشدید تلاش‌های جمعی سیاسی و دیپلماتیک با هدف کاهش تنش‌ها و ایجاد پایه‌ای قابل اعتماد برای امنیت منطقه غرب آسیا تأکید کرده بود.