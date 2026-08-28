ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

لاوروف: آمریکا و اسرائیل مقصر وضعیت فعلی تنگه هرمز هستند

وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که تا قبل از جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تنگه هرمز باز و بدون مشکل بود.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۱۴
| |
260 بازدید
روسیه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مقصر وضعیت کنونی در تنگه هرمز معرفی کرد.

لاوروف روز جمعه در مصاحبه با شبکه «آربی‌سی» گفت که تا قبل از جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تنگه هرمز باز و بدون مشکل بود.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی در این‌باره توضیح داد که تا قبل از این جنگ، صحبتی درباره اعمال عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مطرح نبود.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه ادامه داد: «البته ما هم نمی‌خواهیم [برای عبور از تنگه هرمز]هزینه‌ای وضع شود، اما این موضوع جای بحث بیشتری دارد».

طبق این گزارش، لاوروف سپس تاکید کرد: «پس از این تجاوز، ایران نشان داد که آنها هم منافع ملی، غرور ملی و سنت‌های خود را دارند».

وی همچنین افزود که تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، موضع کسانی که هشدار داده بودند بدون سلاح هسته‌ای دائماً مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت، به شدت تقویت کرده است.

پیش از این، وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با همتای مصری، بر لزوم تشدید تلاش‌های جمعی سیاسی و دیپلماتیک با هدف کاهش تنش‌ها و ایجاد پایه‌ای قابل اعتماد برای امنیت منطقه غرب آسیا تأکید کرده بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف تنگه هرمز آمریکا رژیم صهیونیستی ایران جنگ
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
آخرین اخبار
لاوروف: آمریکا و اسرائیل مقصر وضعیت فعلی تنگه هرمز هستند
عدم تمایل ترامپ برای بازگشت به تفام نامه با ایران؛ «هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست»
دفاع مقدس الگوی مشارکت مردم در اداره کشور است
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند
راتکو ملادیچ «قصاب بوسنی» در زندان لاهه درگذشت
چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ملت
بررسی سوال نماینده اردکان از وزیر اقتصاد / اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح روی میز مجلس
عزیزی: آمریکا راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارد
درخشش تیم ملی ایران در المپیاد جهانی علوم زمین
قیمت جهانی طلا ۶ شهریور ماه؛ اونس ثابت ماند
ابراز همدردی ایران با قربانیان حادثه سیل در نپال
کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست
نحوه گزینش نهایی داوطلبان در آزمون ارشد چگونه است؟
افزایش شمار قربانیان سیلاب مرگبار نپال به ۴۶۹ نفر
پادشاه نروژ درگذشت
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از حادثه آخرالزمانی در مرز چین و نپال
تصاویر وحشتناک باند مسلحی که امروز اعدام شدند
دلنوشته المیرا عبدی در نخستین تولد بدون «عمو اکبر» + عکس
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
تاثیر چای دارچین و زنجبیل بر قند خون
برادران نجفی اعدام شدند
کدام خوراکی‌ها جایگزین دارو می‌شوند؟
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود
عامل سیل ویرانگر در نپال و تبت چه بود؟ + عکس
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود ۲۰ سال
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۶۸ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۰ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۲ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q4c
tabnak.ir/005q4c