مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند

در شرایطی که گرمای طاقت‌فرسا، قطعی‌های مکرر برق، تورم و تحریم‌های خارجی، زندگی را بر بسیاری از خانواده‌های ایرانی مخصوصا در مناطق جنوبی سخت کرده است، همچنان گزارش‌هایی از دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران منتشر می‌شود.

نماینده اهواز در مجلس با اشاره به نارضایتی خانواده‌ها از وضعیت معیشت و حقوق‌های نجومی مدیران، گفت: مدیری در یکی از استان‌های جنوبی در یک ماه ۴۷۰ میلیون تومان از محل ماموریت و حقوق دریافت کرده است. وی تأکید کرد که مردم با وجود تمام مشکلات، همچنان پشتیبان نظام هستند، اما پاسخگویی به آن‌ها وظیفه مسئولان است.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ با خبرنگار تابناک _که با قطعی برق نیز همراه شد_، ضمن افشای نمونه‌ای از فیش‌های حقوقی نامتعارف، از اجرا نشدن مصوبه افزایش حقوق و وضعیت اسفبار خدمات شهری در خوزستان سخن گفت و تأکید کرد که «مردم امین ما هستند و باید صریح با آن‌ها صحبت کنیم.»

کالا برگی که یک کیلو چای خشک نمی‌ارزد

یوسفی در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک درباره علت گرانی و انحصار کالاها، با تأکید بر اینکه «مردم با هر تفکری پای کارند و این انسجام شکست‌ناپذیری ماست»، گفت: «متأسفانه قانون مجلس برای افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی شاغلان و ۶۰ درصدی بازنشستگان و کارگران اجرا نمی‌شود. ما پیشنهاد افزایش مجدد حقوق در شش ماه دوم سال را داده‌ایم. همچنین برای کالابرگ هزار میلیارد تومان اعتبار گذاشتیم، اما الان یک کالابرگ یک میلیونی به‌زحمت یک بسته چای نیم‌کیلویی را پوشش می‌دهد. این چه یارانه‌ای است؟»

وی با اشاره به ناهماهنگی حقوق مردم با هزینه‌های سنگین زندگی، افزود: «مردم با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان، چگونه می‌توانند اجاره‌خانه یا پول پیش‌پرداخت ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیونی بدهند؟ مشکل این است که برخی مدیران تا ۳۰ سال در پست‌های خود می‌مانند و باید منتظر بود تا بازنشسته شوند! اگر خودشان مستأجر بودند، می‌فهمیدند که با این حقوق نمی‌توان زندگی کرد.»

حقوق نجومی در مناطق جنوب

یوسفی به جریان حقوق‌های نجومی در چنین شرایطی، با ذکر یک مثال عینی گفت: «متأسفانه نمونه‌هایی داریم؛ مثلاً مدیری در یکی از استان‌های جنوبی، در یک ماه ۳۸۰ میلیون تومان ماموریت برای خودش ثبت کرده تا از تهران به محل کارش برود! ۵۰ درصد آن را واریز کرده و حدود ۱۷۵ میلیون تومان گرفته، به‌علاوه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق، جمعاً ۴۷۰ میلیون تومان در یک ماه! این وضعیت قابل قبول نیست.» نماینده اهواز با انتقاد از حمایت‌های بی‌جا از این مدیران، خطاب به حامیان آن‌ها گفت: «کسانی که از چنین مدیرانی حمایت می‌کنند، باید جرات کنند و بروند کنار جوان بیکار خوزستانی، حمیدیه‌ای، باغملکی، سیستان و بلوچستانی بایستند و بگویند: ما از مدیری دفاع کردیم که خانه‌اش در تهران است، دفتر کارش در استان جنوبی، ۳۷۰ میلیون تومان درخواست ماموریت کرده، ۱۸۰ میلیون آن را گرفته و ۱۰۰ میلیون هم حقوق گرفته است. آیا حاضرند این را شفاف به مردم پاسخ دهند؟»

فرصت برای عده‌ای خاص

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو که به وضعیت خدمات شهری در اهواز اشاره کرد و گفت: «مردم به حق می‌پرسند چرا وضعیت آسفالت و کیفیت خدمات شهری این‌گونه است؟ شهردار اهواز عوض شده و پروژه‌های عمرانی تعطیل شده‌اند. شهردار پیشین رفته و پسرش را در یکی از شرکت‌های فولادی استخدام کرده است. اشکالی ندارد که پسر شهردار برای حل مشکل اشتغال خود کاری پیدا کند، اما مگر برای همه جوانان اهوازی و خوزستانی چنین فرصت‌هایی وجود دارد؟ مردم وقتی این خبرها را می‌شنوند، حق دارند عصبانی شوند.»

پرسش اساسی مردم

یوسفی گفت: با وجود این مسائل همچنان از نظام حمایت می‌کنند، اظهار داشت: «مردم رهبر خود را دوست دارند، وزرا و فرماندهانی که با خانواده شهید شدند را دوست دارند، چون دیده‌اند زندگی آن‌ها مانند خودشان بوده. مردم تمام‌قامت از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند. اما وقتی می‌شنوند پروژه‌ای عمرانی تعطیل می‌شود، شهردار فرزندش را در شرکت فولادی استخدام می‌کند، یا مدیری با حمایت از پایتخت می‌آید و عضو هیئت مدیره شرکت‌ها در مناطق محروم می‌شود، این ناراحت‌کننده است. مگر جوانان نخبه این مناطق نمی‌توانند عضو هیئت مدیره شوند؟»

نماینده اهواز در خصوص استخدام‌های غیرشفاف در شرکت‌های شبه‌دولتی نیز هشدار داد و گفت: «ما آرزو می‌کنیم همه جوانان به فرصت شغلی برسند، نه اینکه فقط عده‌ای خاص بهره‌مند شوند. در لوله‌سازی اهواز، سه سال پیش مدیری آمد و در شش ماه ۱۴۵ نفر را استخدام کرد. اینها موجب عصبانیت مردم است.»