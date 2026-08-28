نحوه گزینش نهایی داوطلبان در آزمون ارشد چگونه است؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از روز گذشته، ۵ شهریورماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و تا روز جمعه ۱۳ شهریور ادامه خواهد داشت.
بر اساس ضوابط اعلامشده، گزینش نهایی در هر یک از مجموعههای امتحانی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته از میان متقاضیانی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته بوده و در مهلت مقرر نسبت به انتخاب رشته اقدام کردهاند، با توجه به نمره کل اکتسابی، اولویت کدرشتهمحلهای انتخابی و نتیجه بررسی صلاحیتهای عمومی و مطابق ضوابط مربوط انجام میشود.
برای رشتهمحلهای دارای آزمون عملی، دروس پروژه یا آزمون تشریحی نیز نمره کل اکتسابی با لحاظ این موارد ملاک عمل خواهد بود.
نحوه محاسبه نمره کل نهایی
بر اساس ضوابط آزمون، گزینش نهایی بر مبنای نمره کل حاصل از ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل مؤثر مقطع کارشناسی انجام میشود.
اعمال ۲۰ درصد معدل مقطع کارشناسی بر اساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامهریزی آزمون تحصیلات تکمیلی، به صورت تراز انجام شده و با عنوان «معدل مؤثر» در کارنامه درج میشود.
صورت ناپیوسته بودن مقطع کارشناسی، میانگین معدلهای مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعمال و تراز خواهد شد و با عنوان معدل مؤثر در کارنامه درج میشود.
همچنین بر اساس مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، حدنصاب نمره علمی در هر رشتهگرایش و در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، ۵ تعیین شده است.
بر این اساس، متقاضیان در کدضریبهایی مجاز به انتخاب رشته شدهاند که نمره علمی کدضریب مربوط به آنها بزرگتر یا مساوی ۵ باشد.
اختصاص ظرفیت به رتبههای اول کارشناسی
برای دانشآموختگان رتبه اول مقطع کارشناسی، حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت هر کدرشتهمحل با تقریب اضافی، بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به واجدان شرایط اختصاص داده میشود.
حداکثر مدت تحصیل برای دانشآموختگان رتبه اول مقطع کارشناسی پیوسته، هشت نیمسال و برای دانشآموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته، چهار نیمسال است. همچنین از نظر میانگین کل، متقاضی باید دارای بالاترین میانگین در مقایسه با دانشجویان همرشته و همورودی مؤسسه محل تحصیل خود باشد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند یک بار در هر سال به ازای هر رشته، از میان دانشآموختگان رتبه اول تمامی رشتههای آموزشی خود در مقطع کارشناسی که حداکثر یک سال تحصیلی از تاریخ فراغت از تحصیل آنها گذشته باشد، تنها یک نفر را که بالاترین معدل کل را کسب کرده است، در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی کنند.
دانشجویان مقطع کارشناسی در تمامی دورهها، چنانچه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور وارد مقاطع فوق شده باشند، میتوانند از تسهیلات رتبه اولی بهرهمند شوند.
البته دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته نیستند، نمیتوانند از مزایای این آییننامه استفاده کنند و افرادی که با توجه به امتیاز رتبه اول پذیرفته نشوند، میتوانند همانند سایر متقاضیان از طریق شرکت در آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سالهای بعد ادامه تحصیل دهند.
اطلاعات متقاضیان استفاده از این امتیاز که واجد شرایط بوده و مجاز به انتخاب رشته شدهاند، باید بر اساس فرم تأییدیه فارغالتحصیلان رتبه اول توسط معاونت آموزشی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل آنان، از تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ و صرفاً از طریق پورتال اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود.
متقاضیان استفاده از این امتیاز باید فرم مربوط را حداکثر تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ به معاونت آموزشی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مربوط تحویل دهند؛ در غیر این صورت سهمیه رتبه اول برای آنان لحاظ نخواهد شد.
نحوه انتخاب رشته کارشناسیارشد
فرم انتخاب رشتههای تحصیلی از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار آن دسته از متقاضیانی قرار میگیرد که بر اساس کارنامه نتایج اولیه، در دورههای روزانه و نوبت دوم یا دورههای غیرروزانه و غیرنوبت دوم مجاز به انتخاب رشته شدهاند.
هر متقاضی میتواند حداکثر ۱۰۰ کدرشتهمحل را با توجه به علاقه خود انتخاب و به ترتیب اولویت در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج کند.
این انتخابها میتواند شامل دورههای روزانه، نوبت دوم، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز پیامنور، رشتههای مجازی، دورههای پردیس خودگردان، مشترک و رشتهمحلهای دارای مصاحبه از جمله بورس یا دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی خاص باشد.
متقاضیانی که علاوه بر مجموعه امتحانی اصلی، در یکی از ۵۸ مجموعه امتحانی شناور نیز شرکت کرده و بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته شدهاند، در صورت تمایل باید کدرشتهمحلهای مجموعه اصلی و مجموعه امتحانی شناور را در یک فرم انتخاب رشته و به ترتیب اولویت و علاقه درج کنند.
ضوابط آزمون عملی، تشریحی و پروژه
متقاضیان مجموعههای امتحانی ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ که در دورههای روزانه و نوبت دوم مجاز به انتخاب رشته شدهاند، میتوانند حداکثر دو پروژه را انتخاب کنند.
با توجه به هوشمند بودن سامانه انتخاب رشته، امکان انتخاب بیش از دو پروژه برای این دو مجموعه امتحانی وجود ندارد.
در سایر مجموعههای امتحانی شامل ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ محدودیتی در تعداد انتخاب پروژه وجود ندارد.
جزئیات کامل مربوط به زمان پرینت کارت شرکت در آزمون عملی، آزمون تشریحی و پروژه این مجموعههای امتحانی، در نیمه دوم شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
متقاضیان مجموعههای امتحانی دارای آزمون تشریحی، عملی یا پروژه که بر اساس کارنامه اولیه در دورههای روزانه و نوبت دوم مجاز به انتخاب رشته هستند، در صورتی که تمایل به انتخاب رشتهمحلهای این دورهها داشته باشند، باید در آزمون عملی و تشریحی مربوط شرکت کنند.
برای متقاضیانی که در دوره روزانه و نوبت دوم مجاز نشدهاند یا در فرم انتخاب رشته خود صرفاً رشتهمحلهای سایر دورهها از جمله غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و پیامنور را درج کنند یا برای انتخاب رشتهمحلهای دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کنند، آزمون عملی برگزار نخواهد شد.
همچنین ملاک پذیرش در رشتهمحلهای دورههای غیرروزانه و نوبت دوم، از جمله دورههای غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و پیامنور، نمره کل نهایی بدون احتساب آزمونهای عملی و تشریحی حسب مورد در هر یک از کدضریبها خواهد بود.
هزینه آزمون عملی و پروژه
متقاضیان واجد شرایط شرکت در آزمونهای عملی، تشریحی و پروژه باید همزمان با انتخاب رشته، علاقهمندی خود را برای شرکت در پروژه یا پروژهها اعلام و برای هر پروژه مبلغ ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال پرداخت کنند.
همچنین کدرشتهمحلهای مربوط به هر پروژه یا آزمون عملی باید در فرم انتخاب رشته درج شود.
متقاضیانی که علاقهمندی خود را برای شرکت در پروژه اعلام و هزینه مربوط را پرداخت کردهاند، اما در زمان برگزاری پروژه یا آزمون عملی غایب باشند، مشمول ثبت نمره صفر خواهند شد.
همچنین اگر متقاضی در مرحله انتخاب رشته علاقهمندی خود را برای شرکت در پروژه اعلام نکند، نتیجه پروژه یا آزمون عملی برای وی به صورت نمره «صفر» منظور و نمره کل نهایی با اعمال این نمره محاسبه خواهد شد.
شرایط پذیرفتهشدگان دوره روزانه برای شرکت مجدد در آزمون
پذیرفتهشدگان نهایی صرفاً دوره روزانه و آموزش رایگان آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، چه در دانشگاه محل قبولی ثبتنام کنند و چه ثبتنام نکنند، امکان ثبتنام و شرکت در آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.
این افراد در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷ باید پیش از پایان مهلت ثبتنام آن آزمون، از دانشگاه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.
انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی
متقاضیانی که به انتخاب رشتههای تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی علاقهمند هستند، باید پس از اعلام نتایج اولیه و دریافت کارنامه، از تاریخ ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته به درگاه اطلاعرسانی مرکز سنجش، پذیرش و فارغالتحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.
انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه نتایج اولیه آزمون، به صورت مجزا و از طریق دانشگاه آزاد اسلامی انجام میشود.
متقاضیانی که در یکی از رشتههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند، میتوانند به دلخواه خود صرفاً در یکی از مؤسسات آموزش عالی ثبتنام و مشغول به تحصیل شوند.
شهریه دورههای غیرروزانه
متقاضیان کدرشتهمحلهای دورههای نوبت دوم، مجازی، پردیس خودگردان و مشترک، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و دانشگاه پیامنور، ملزم به پرداخت شهریه هستند.
متقاضیان باید برای اطلاع از میزان شهریه دانشگاههای پذیرنده دانشجو، ضمن مراجعه به درگاههای اطلاعرسانی دانشگاههای مربوط، شرایط و ضوابط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی درجشده در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته را نیز مطالعه کنند.
مهلت فارغالتحصیلی پذیرفتهشدگان
متقاضیان باید حداکثر تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ فارغالتحصیل شوند؛ در غیر این صورت قبولی آنان لغو خواهد شد. چنانچه متقاضی احتمال نمیدهد تا این تاریخ فارغالتحصیل شود، باید حداکثر تا ۱ مهرماه ۱۴۰۵ درخواست انصراف از گزینش در رشتههای انتخابی را به سازمان سنجش آموزش کشور به روش الکترونیکی ارسال کند تا از گزینش نهایی حذف شود.
به درخواستهایی که پس از تاریخ تعیینشده به سازمان سنجش آموزش کشور واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تغییر رشته و انتقال در مقطع کارشناسیارشد امکانپذیر نیست
سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرده است که تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال دانشجویان در مقطع کارشناسیارشد در حیطه وظایف این سازمان نیست و امکان انجام اقدامی در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین متقاضیان باید هنگام انتخاب رشته دقت لازم را داشته باشند.
همچنین در صورتی که تعداد ثبتنامشدگان در دورههای مجازی و پردیس خودگردان برای تشکیل کلاس به حدنصاب نرسد و با توجه به تعداد
ثبتنامکنندگان در کدرشتهمحل مربوط امکان تشکیل کلاس وجود نداشته باشد، نسبت به انتقال فرد یا افراد پذیرفتهشده به سایر اولویتهای دارای نمره علمی لازم اقدام خواهد شد. در غیر این صورت اقدام دیگری امکانپذیر نیست و فرد میتواند در آزمون سال آینده شرکت کند.
شیوههای آموزشی مقطع کارشناسیارشد
بر اساس ضوابط اعلامشده، طول دوره کارشناسیارشد در هر دو شیوه آموزشی و پژوهشی و آموزشمحور حداکثر دو سال شامل چهار نیمسال تحصیلی است. در موارد استثنایی، افزایش طول دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است، اما در هر صورت مدت دوره نباید از ۲.۵ سال بیشتر شود.
در شیوه آموزشی و پژوهشی، محتوای برنامه شامل واحدهای درسی و پایاننامه است. این شیوه تا سال ۱۳۸۹ تنها شیوه آموزشی مقطع کارشناسیارشد در ایران بوده و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور صرفاً از این طریق انجام میشده است.
در شیوه آموزشمحور، تحصیل با محوریت آموزش و از طریق گذراندن واحدهای درسی و بدون ارائه پایاننامه انجام میشود. گذراندن حداقل دو و حداکثر چهار واحد سمینار، با موضوع تحقیق و پژوهش نظری، در این شیوه الزامی است.
علاقهمندان به تحصیل در رشتهمحلهای آموزشمحور باید کدرشتهمحلهای مربوط را در فرم انتخاب رشته اینترنتی، به ترتیب علاقه و در کنار سایر کدرشتهمحلهای انتخابی درج کنند. این کدرشتهمحلها در جداول رشتههای تحصیلی با عبارت «آموزشمحور» مشخص شدهاند.
شرایط استعدادهای درخشان
شرایط و قوانین مربوط به پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسیارشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، در زمان ثبتنام آزمون و در صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون شماره یک اعلام شده است.
ترتیب انتخابها در قبولی تأثیری ندارد
بر اساس ضوابط اعلامشده، با توجه به اینکه گزینش علمی بر اساس نمره کل محاسبهشده برای هر متقاضی انجام میشود، تقدم یا تأخر کدرشتهمحلهای انتخابی تأثیری در گزینش نهایی ندارد و صرفاً نشاندهنده میزان علاقه متقاضی به تحصیل در محل مربوط است.
همچنین سهمیههای رزمندگان و ایثارگران مطابق ضوابط مندرج در صفحات ۷ تا ۱۰ دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون اعمال خواهد شد.
در نهایت، کارنامهای حاوی اطلاعات لازم پس از استخراج فهرست پذیرفتهشدگان نهایی از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
سازمان سنجش آموزش کشور همچنین تأکید کرده است هرگونه تغییر در ضوابط از طریق هفتهنامه پیک سنجش یا تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور و در صورت لزوم از طریق رسانههای گروهی اعلام خواهد شد و ملاک عمل پذیرش دانشجو، آخرین تغییراتی است که منتشر میشود.