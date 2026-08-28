دونالد ترامپ درباره سفر رئیس سازمان سیا به مسکو توضیح داد و گفت: نگرانی بابت همکاری بین روسیه و ایران ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری «نووستی»، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شب گذشته در جمع خبرنگاران در کاخ سفید، اعلام کرد که نگران حمله احتمالی روسیه به کشور‌های عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیست.

ترامپ گفت: «خب، نمی‌خواهم در این‌باره اظهارنظر مشخصی داشته باشم، اما می‌دانم آنها به ناتو حمله نخواهند کرد.»

به گفته رئیس کاخ سفید، او پس از چندی دور گفت‌و‌گو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هیچ اعتقادی به این ندارد که مسکو قصد حمله به خاک هر یک از اعضای این ائتلاف را داشته باشد.

ترامپ درباره سفر رئیس سازمان سیا به مسکو توضیح داد

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مذاکرات اخیر جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا در مسکو را تماسی کاری و معمول بین سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور توصیف و تأکید کرد که او هیچ پیام ویژه‌ای به طرف روسی منتقل نکرده است.

دونالد ترامپ یادآور شد: «همه می‌دانند که رتکلیف هر شش ماه یا سالی یک‌بار با همتای روس خود، سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه دیدار می‌کند. آنها روابط کاری بسیار خوبی با یکدیگر دارند. در این سفر هیچ پیامی به کرملین منتقل نشد و هیچ چیز غیرمعمولی در این دیدار وجود نداشت.»

سکوت ترامپ درباره اقدامات تنبیهی آمریکا علیه روسیه به‌دلیل روابط با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا از پاسخ دادن به سئوال یکی از خبرنگاران در این باره که آیا واشنگتن ممکن است به‌دلیل همکاری تجاری روسیه با ایران تدابیری علیه مسکو اتخاذ کند، خودداری کرد. او در پاسخ به پرسشی در این خصوص که آیا روسیه را به‌دلیل همکاری تجاری با ایران «مجازات» خواهد کرد، فقط گفت: «خب، بستگی دارد. بستگی دارد.»

ترامپ توضیح نداد که تصمیم واشنگتن دقیقاً به چه چیزی بستگی دارد و تدابیر مشخصی را که ممکن است اتخاذ شوند، اعلام نکرد.

نظر ترامپ در خصوص اقدامات روسیه در مسئله تنگه هرمز

علاوه بر این، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که روسیه در مجموع درباره مسائل مرتبط با تنگه هرمز موضع مثبتی نشان داده است. او گفت: «.. در مجموع، روسیه تاکنون در مسائل مرتبط با تنگه هرمز عملکرد نسبتاً خوبی داشته است.»

دونالد ترامپ همچنین یادآور شد که درباره همکاری روسیه و ایران از جمله مذاکرات احتمالی روسای جمهور دو کشور درباره توافق هسته‌ای نگران نیست. او در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه آیا گزارش‌ها درخصوص دیدار آتی ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان برای گفت‌و‌گو درباره مسائل هسته‌ای موجب نگرانی واشنگتن شده، گفت: «خیر.»

نمایندگان رسانه‌ها همچنین پرسیدند که آیا این تماس‌ها نشان نمی‌دهد مسکو و تهران هشدار‌های آمریکا درباره تحریم‌های گسترده اقتصادی را نادیده می‌گیرند و به همکاری تجاری خود ادامه می‌دهند. ترامپ یادآور شد: «بله، آنها با هم همکاری تجاری دارند.»