ادعای رسانه صهونیستی: نتانیاهو به رئیس دستگاه امنیتی اجازه ارتباط با رهبران حماس را داد

یک رسانه صهیونیستی شب ادعا کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به رونین بار، رئیس سرویس امنیت عمومی «شاباک»، اجازه داده بود تا مستقیما و بدون واسطه با رهبران جنبش حماس در خارج از کشور تماس برقرار کند.

به گزارش تابناک؛ به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، «یارون آبراهام»، خبرنگار شبکه ۱۲ “اسرائیل” به نقل از منابع خود اعلام کرد که رونین بار در سال ۲۰۲۵ میلادی، با موافقت نتانیاهو، تماس‌های مستقیمی با حماس برقرار کرده بود.

امروز، سانسور نظامی “اسرائیل” پس از آنکه قبلا از انتشار این خبر ممانعت کرده بود، اجازه داد تا این موضوع فاش شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، رونن بار گفت‌و‌گو‌های مستقیمی با رهبری جنبش حماس در خارج از کشور را در رابطه با آزادی اسرا انجام داده بود و این تماس‌ها بدون واسطه‌گری کشور‌های ثالث صورت گرفته بود.

این اطلاعات نخستین بار در جلسه‌ای از کابینه در سال ۲۰۲۵ فاش شده بود. رونن بار در آن جلسه تصریح کرده بود که کانال ارتباط مستقیم، پیش از این به پیشبرد مذاکرات کمک کرده بود و از اینکه از تیم مذاکره‌کننده کنار گذاشته شده بود، ابراز شگفتی کرد.

رفع ممنوعیت انتشار این اطلاعات همزمان با خبر‌هایی درباره گفت‌و‌گو‌های «شلومی فوگل»، یکی از نزدیکان نتانیاهو، با جنبش حماس صورت می‌گیرد، که این همزمانی در محافل سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی سؤالاتی را برانگیخته است.