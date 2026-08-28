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محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد سقوط کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی افزایش بهای سوخت که پس از جنگ تجاوزکارانه علیه ایران ایجاد شده است، با مقام‌های پالایشگاه‌ها و تامین‌کنندگان سوخت دیدار خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۸۳
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، این دیدار در حالی صورت می‌گید که دولت ترامپ قصد دارد تا قبل از انتخابات میاندوره‌ای کنگره در ماه نوابر فشار بر مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش دهد.

 

به گفته منابع آگاه از برنامه‌ها، انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان در این جلسه شامل مقام‌های پالایشگاه‌هایی مانند VLO، MPC، PBF و خرده‌فروشان بزرگ باشند.

 

بر اساس این گزارش، مخاطرات سیاسی برای ترامپ و دیگر جمهوریخواهان که سعی دارند در ماه نوامبر از اکثریت اندک خود در کنگره دفاع کنند، بسیار زیاد است.

 

جنگ با ایران به طور فزاینده‌ای نامحبوب شده است، در حالی که افزایش قیمت بنزین، وعده انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ مبنی بر کاهش هزینه‌های زندگی را تهدید می‌کند.

 

در چنین شرایطی، نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد که میزان محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد کاهش یافته است و تنها ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها جنگ علیه ایران را تایید می‌کنند.

 

در حالیکه جنگ علیه ایران، بازار‌های جهانی انرژی را مختل کرده و عرضه بنزین و سایر محصولات پالایش‌شده را محدود کرده است، شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌های آمریکا از افزایش درآمد خود در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی خبر داده‌اند.

 

این گزارش‌ها انتقاد ترامپ را برانگیخته است. وی استدلال کرده است شرکت‌های نفتی که از قیمت‌های بالاتر سود می‌برند، باید برای کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان اقدامات بیشتری انجام دهند. ترامپ تولیدکنندگان و پالایشگاه‌های بزرگ را برای کاهش قیمت‌ها تحت فشار قرار داده است.

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