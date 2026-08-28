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بازگشت فوتسالیست‌های ایرانی‌ به بازار لژیونرها؛ ۴ ملی‌پوش سابق در پروژه بزرگ نورافشان

چهار بازیکن ایرانی، یک تیم بلندپرواز و یک لیگ که می‌خواهد از زیر سایه قهرمان همیشگی خارج شود؛
کد خبر: ۱۳۹۱۷۶۹
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بازگشت فوتسالیست‌های ایرانی‌ به بازار لژیونرها؛ ۴ ملی‌پوش سابق در قلب پروژه بزرگ نورافشان

لیگ برتر فوتسال ازبکستان در حالی از هفته آینده آغاز می‌شود که حضور چهار فوتسالیست ایرانی، نگاه‌ها را بیش از گذشته به این رقابت‌ها دوخته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فوتسال ایران دوباره در حال پیدا کردن راه خود به لیگ‌های خارجی است؛ این بار نه با یک یا دو بازیکن، بلکه با چهار چهره باتجربه که همزمان راهی یک تیم ازبکستانی شده‌اند. حامد خدایی، علیرضا شیخلر، مرتضی فراهانی و محسن لطفی، چهار ملی‌پوش سابق فوتسال ایران در فصل جدید لیگ برتر ازبکستان پیراهن تیم نورافشان را بر تن خواهند کرد؛ انتقال‌هایی که می‌تواند برای فوتسال ایران فراتر از یک جابه‌جایی معمولی در بازار نقل‌وانتقالات باشد.

چند سال اخیر فوتسال ایران نمایندگانی در برخی لیگ‌های خارجی از اروپا تا آسیا داشت اما فصل گذشته این روند به شکل محسوسی آرام گرفت و حضور فوتسالیست‌های ایرانی در لیگ‌های خارجی با رکود همراه شد؛ اتفاقی که برای یکی از قدرت‌های سنتی فوتسال آسیا، چندان خوشایند نبود.

حالا اما چهار بازیکن باتجربه و دارای سابقه ملی یک‌جا راهی ازبکستان شده‌اند تا شاید دوباره چراغ لژیونر‌های ایرانی را روشن کنند. خدایی، شیخلر، فراهانی و لطفی صرفاً بازیکنانی نیستند که برای تجربه یک فوتبال خارجی راهی ازبکستان شده باشند. هر چهار نفر سابقه حضور در تیم‌های ملی فوتسال ایران را در کارنامه دارند و با فضای مسابقات در بالاترین سطح آشنا هستند. همین سابقه می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل اعتماد نورافشان به این چهار بازیکن باشد؛ بازیکنانی که قرار است تجربه حضور در رقابت‌های داخلی و ملی را به تیمی منتقل کنند که برای فصل جدید اهدافی بزرگ‌تر از گذشته در سر دارد.

نورافشان با مدیریت خیرالله‌اف و سرمربیگری فردوسی روشن‌اف ملی پوش پیشین ازبک‌ها وارد فصل جدید می‌شود؛ تیمی که در سال‌های گذشته نیز یکی از مدعیان فوتسال ازبکستان بوده و حالا با جذب چهار بازیکن ایرانی به دنبال یک جهش جدی است. پیام این خرید‌ها روشن است؛ نورافشان نمی‌خواهد صرفاً در لیگ حضور داشته باشد، بلکه می‌خواهد برای بالاترین جایگاه‌ها بجنگد.

بازگشت فوتسالیست‌های ایرانی‌ به بازار لژیونرها؛ ۴ ملی‌پوش سابق در قلب پروژه بزرگ نورافشان

قهرمانی که کوتاه نمی‌آید

لیگ برتر فوتسال ازبکستان که با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود در سال‌های اخیر سطح مسابقات را بالاتر برده و باشگاه‌ها برای تقویت ترکیب خود، به سراغ بازیکنان خارجی رفته‌اند. حضور بازیکنان برزیلی و دیگر بازیکنان آسیایی، کیفیت و جذابیت رقابت‌ها را افزایش داده و باعث شده مسیر رسیدن به قهرمانی ساده نباشد.

در این میان، یک نام بیش از همه خودنمایی می‌کند؛ BMB، تیمی که سه فصل اخیر لیگ برتر ازبکستان را فتح کرده و به قدرت اصلی فوتسال این کشور تبدیل شده بنابراین، نورافشان و سایر مدعیان با یک مأموریت ساده روبه‌رو نیستند. آنها باید برای پایان دادن به سلطه تیمی بجنگند که در سال‌های اخیر جام را از دست نداده است.

بازگشت فوتسالیست‌های ایرانی‌ به بازار لژیونرها؛ ۴ ملی‌پوش سابق در قلب پروژه بزرگ نورافشان

بازگشت به جاده لژیونر‌ها

اهمیت حضور این چهار فوتسالیست ایرانی فقط به نورافشان و لیگ ازبکستان محدود نمی‌شود. فوتسال ایران برای حفظ جایگاه خود در آسیا به حضور بازیکنانش در لیگ‌های خارجی نیاز دارد. لژیونر شدن یک بازیکن تنها یک اتفاق شخصی نیست؛ هر بازیکن ایرانی که در یک لیگ خارجی موفق باشد، در واقع بخشی از اعتبار فوتسال ایران را با خود به خارج از کشور می‌برد. به همین دلیل، موفقیت خدایی، شیخلر، فراهانی و لطفی می‌تواند پیام مهمی برای سایر باشگاه‌های آسیایی داشته باشد. آنها حالا در نقطه‌ای ایستاده‌اند که می‌توانند یک مسیر تازه را باز کنند؛ مسیری که در صورت موفقیت، شاید بار دیگر پای تعداد بیشتری از بازیکنان ایرانی را به لیگ‌های خارجی باز کند.

حالا همه چیز به زمین مسابقه منتقل خواهد شد؛ جایی‌که لژیونرهای ایرانی باید نشان دهند بازگشت فوتسال ایران به جاده لژیونر‌ها فقط یک خبر نقل‌وانتقالاتی نیست، بلکه می‌تواند آغاز یک موج تازه باشد

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