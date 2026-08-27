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نوجوانان والیبال ایران در نیمه‌نهایی قهرمانی جهان

تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران با پیروزی مقابل پاکستان به مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان صعود کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۶۸
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والیبال

به گزارش تابناک، تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی جهان امروز (پنج‌شنبه، پنجم شهریور) با به مصاف پاکستان رفت و پیروز شد.

شاگردان آرش صادقیانی در این مسابقه که از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شد با نتیجه سه بر دو حریف خود را شکست دادند و راهی نیمه‌نهایی شدند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۳ ایران

ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ پاکستان

ست سوم: ۲۵ بر ۱۷ پاکستان

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۱ ایران

ست پنجم: ۱۶ بر ۱۴ ایران

تیم ایران در مرحله مقدماتی نیز پاکستان را سه بر صفر از پیش رو برداشته بود.

سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی با کسب ۲۶ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکنان این دیدار را به دست آوردند.

مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی پسر زیر ۱۷ سال جهان روز جمعه ششم شهریور پیگیری می‌شود و تیم ملی ایران به مصاف برنده دیدار آرژانتین و لهستان می‌رود.

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