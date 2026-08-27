هشدار تازه محسن رضایی به آمریکا در دیدار وزیر خارجه قطر
به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی در این دیدار گفت: ما به آمریکا بی اعتمادیم و آنها بارها به دیپلماسی و مذاکره خیانت کردهاند.
وی افزود: هشدار میدهیم اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آنها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود.
رضایی گفت: آمریکا باید ابتدا اقدامات عملی در جهت انجام شروط ایران انجام دهد و پس از آن ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز خواهد کرد.
همچنین شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر در این دیدار از کمکهای جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و ارتباط برادری بین دو کشور قدردانی کرد.
وی ادامه داد: در همکاری با جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تردید نداشتهایم.
وزیر خارجه قطر اظهار کرد در شرایط حساس کنونی منطقه، با انگیزه مبتنی بر احساس مسئولیت، همواره برای همکاری با ایران مشتاقیم.