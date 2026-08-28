ایستگاه هونگیانکون (Hongyancun) در شهر چونگ‌کینگ چین، با عمق خیره‌کننده ۱۱۶ متری از سطح زمین، معادل ۴۰ طبقه ساختمان، به عنوان عمیق‌ترین ایستگاه مترو جهان شناخته می‌شود.

متروی پیونگ‌یانگ در کره شمالی یکی از عمیق‌ترین سیستم‌های مترو در جهان است و بخش‌هایی از آن بیش از ۱۰۰ متر زیر زمین قرار دارند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، این ایستگاه که در ژانویه ۲۰۲۲ افتتاح شد، به دلیل توپوگرافی خاص منطقه یوژونگ و وجود تپه‌های متعدد، در چنین عمقی احداث شده است. مسافران برای رسیدن به سکوی ایستگاه باید از هشت پله برقی استفاده کنند یا سوار آسانسور شوند. نکته جالب این است که به دلیل تغییر فشار هوا در این عمق، گوش‌های مسافران همانند پرواز با هواپیما دچار گرفتگی می‌شود.

سفر با پله برقی به این عمق، ۵۳ ثانیه طول می‌کشد، در حالی که در زمان ساخت، کارگران برای بالا آمدن از پله‌ها به سطح زمین باید ۳۸ دقیقه صرف می‌کردند.

در مقام مقایسه، عمیق‌ترین ایستگاه متروی لندن، همپستد، تنها ۵۸ متر عمق دارد که دقیقاً نصف عمق ایستگاه چینی است. در آمریکا نیز عمیق‌ترین ایستگاه، واشنگتن پارک در پورتلند اورگان، با ۷۹ متر عمق قرار دارد. دومین ایستگاه عمیق جهان در متروی پیونگ‌یانگ کره شمالی با عمق ۱۱۰ متر و سومین آن، ایستگاه آرسنالنا در کی‌یف اوکراین با ۱۰۵ متر عمق واقع شده است.