ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

عمیق‌ترین مترو جهان کجاست؟

ایستگاه هونگیانکون (Hongyancun) در شهر چونگ‌کینگ چین، با عمق خیره‌کننده ۱۱۶ متری از سطح زمین، معادل ۴۰ طبقه ساختمان، به عنوان عمیق‌ترین ایستگاه مترو جهان شناخته می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۵۷
| |
1096 بازدید
عمیق ترین مترو

متروی پیونگ‌یانگ در کره شمالی یکی از عمیق‌ترین سیستم‌های مترو در جهان است و بخش‌هایی از آن بیش از ۱۰۰ متر زیر زمین قرار دارند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، این ایستگاه که در ژانویه ۲۰۲۲ افتتاح شد، به دلیل توپوگرافی خاص منطقه یوژونگ و وجود تپه‌های متعدد، در چنین عمقی احداث شده است. مسافران برای رسیدن به سکوی ایستگاه باید از هشت پله برقی استفاده کنند یا سوار آسانسور شوند. نکته جالب این است که به دلیل تغییر فشار هوا در این عمق، گوش‌های مسافران همانند پرواز با هواپیما دچار گرفتگی می‌شود.

عمیق‌ترین مترو جهان کجاست؟

سفر با پله برقی به این عمق، ۵۳ ثانیه طول می‌کشد، در حالی که در زمان ساخت، کارگران برای بالا آمدن از پله‌ها به سطح زمین باید ۳۸ دقیقه صرف می‌کردند.

در مقام مقایسه، عمیق‌ترین ایستگاه متروی لندن، همپستد، تنها ۵۸ متر عمق دارد که دقیقاً نصف عمق ایستگاه چینی است. در آمریکا نیز عمیق‌ترین ایستگاه، واشنگتن پارک در پورتلند اورگان، با ۷۹ متر عمق قرار دارد. دومین ایستگاه عمیق جهان در متروی پیونگ‌یانگ کره شمالی با عمق ۱۱۰ متر و سومین آن، ایستگاه آرسنالنا در کی‌یف اوکراین با ۱۰۵ متر عمق واقع شده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مترو عمیق ترین مترو چین رکورد گینس خبر فوری
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شکستن رکورد گینس بزرگترین نودل جهان در ایران
ثبت رکورد "شیب‌دارترین خیابان جهان" در گینس
رونمایی از رکورد گینس «الهام اصغری» شناگر ایرانی
شکستن رکورد افراد روی تخته‌های میخ‌دار
ثبت رکورد عجیب یک ایرانی در گینس!
شکستن رکوردهای «گینس» درتهران
رکورد باد کردن بادکنک با بینی هم شکست!
نخستین قطار متروی فیبرکربنی جهان حرکت کرد+ عکس
رکورد بیشترین شمع روی کیک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از حادثه آخرالزمانی در مرز چین و نپال
تصاویر وحشتناک باند مسلحی که امروز اعدام شدند
دلنوشته المیرا عبدی در نخستین تولد بدون «عمو اکبر» + عکس
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
تاثیر چای دارچین و زنجبیل بر قند خون
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۶ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۶۸ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۰ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۲ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q3h
tabnak.ir/005q3h