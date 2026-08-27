ایران در میدان عمل ثابت کرد دوران بزن دررو، تمام شده

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه «نمایش مضحک رسانه‌ای، واقعیت میدان و طرف پیروز را تغییر نمی‌دهد»، تصریح کرد: ایران در میدان عمل معادلات قدرت منطقه را تغییر داد و ثابت کرد دوران بزن درو، لشکرکشی از پشت اقیانوس‌ها و تهدید تمام شده است.