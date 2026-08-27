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ایران در میدان عمل ثابت کرد دوران بزن دررو، تمام شده

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه «نمایش مضحک رسانه‌ای، واقعیت میدان و طرف پیروز را تغییر نمی‌دهد»، تصریح کرد: ایران در میدان عمل معادلات قدرت منطقه را تغییر داد و ثابت کرد دوران بزن درو، لشکرکشی از پشت اقیانوس‌ها و تهدید تمام شده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۵۵
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سردار ابن الرضا

به گزارش تابناک، سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«ایران در میدان عمل معادلات قدرت منطقه را تغییر داد و ثابت کرد دوران بزن درو، لشکرکشی از پشت اقیانوس‌ها و تهدید تمام شده است.

نمایش مضحک رسانه‌ای، واقعیت میدان و طرف پیروز را تغییر نمی‌دهد.

تاریخ چند هزار ساله ایران را بخوانید؛ تا بفهمید باید با ملت ایران با زبان احترام سخن گفت‌.»

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سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع ایران تنگه هرمز آمریکا تهدید فشار اقتصادی
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tabnak.ir/005q3f