کشف یک تن برنج قاچاق در مراغه

به گزارش تابناک، سرهنگ توحید فارسی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد در حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف و در بازرسی، یک تن برنج خارجی قاچاق فاقد مدارک مثبته را کشف کردند.

این مقام انتظامی بنا به نظر کارشناسان مربوطه ارزش این محموله را ۴میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و خودرو مربوطه نیز توقیف شد.