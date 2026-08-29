تضاد عجیبی در بخشنامه جدید گمرک موج می‌زند و آن بازگرداندن خودروهای فوق‌لوکس به خیابان‌ها، اما تنها برای یک گروه خاص است.

بخشنامه جدید گمرک، واردات خودروهای فوق‌لوکس را به یک امتیاز طبقاتی تبدیل کرده است؛ جایی که حق تجمل‌گرایی، تنها متعلق به کسانی است که پاسپورت خارجی دارند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، بخشنامه جدید گمرک در مورد واردات خودروهای لندکروز هیبرید و لکسوس LX600 و LX700، پرده از یک رویکرد متناقض برداشت و آن هم باز کردن درهای گمرک برای خودروهای فوق‌لوکس، تنها برای عده ای خاص که در خارج از کشور اقامت دارند.

این تصمیم شاید در ظاهر واردات را برای ایرانیان مقیم خارج تسهیل کند اما در عمل ابزاری برای قانونی کردن تجمل‌گرایی و رانت‌های جدید در بازار خودرو است.

بخشنامه لکسوس، چراغ سبزی برای دلالان و سودهای نجومی!

در حالی که بازار خودرو با بحران های مختلف از جمله تضادهای قیمتی دست و پنجه نرم می‌کند، انتشار بخشنامه جدید گمرک، سوالات جدی‌ را در مورد عدالت و سیاست‌های وارداتی ایجاد کرده است ؛ به طوری که طبق این بخشنامه، واردات مدل‌های فوق‌لوکسی مانند لکسوس LX700 و لندکروز هیبرید، فقط از مسیر ایرانیان مقیم خارج امکان‌پذیر شده است.

این اقدام، حق تجمل‌گرایی را مختص کسانی می داند که پاسپورت یا اقامت خارجی دارند پ این تصمیم با تمام شعارهایی که درباره مبارزه با تجمل‌گرایی و جنگ با خودروهای لوکس شنیده می‌شد، در تضاد است.

بازگرداندن خودروهایی با قیمت‌های نجومی به خیابان‌ها، آن هم از طریق یک بخشنامه خاص، نشان می‌دهد که در سیاست‌های وارداتی، استثنائات بر قوانین حاکم شده است.

اما بزرگ‌ترین نگرانی این است که این امتیاز، به جای آنکه امتیازی برای مردم مقیم خارج باشد به ابزاری برای رانت‌خواران تبدیل شود البته سوابق گذشته هم نشان می دهد که هرگونه مسیر سبز برای واردات کالاهای خاص بلافاصله محل فعالیت دلالان می‌شود.

بنابراین احتمال اینکه این خودروها توسط مقیمان خارج وارد و سپس با سودهای کلان به خریداران داخلی فروخته شوند، بسیار زیاد است؛ اتفاقی که منجر به انتقال ارز به خارج و در عین حال افزایش قیمت خودروهای لوکس در داخل می‌شود.

اما سوال مهم این است که اگر خودروهای فوق‌لوکس با استانداردهای کشور سازگارند، چرا شهروندانی که در داخل هستند از خرید آن‌ها محروم‌اند و تنها مقیمان خارج اجازه ورود دارند؟