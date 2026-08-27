عکس: تصویر مقایسهای تکاندهنده از سیل هولناک نپال
در پی حادثه سیل مهیب و ناگهانی امروز در رودخانه «بهوت کوشی» و رانش زمین غافلگیرکننده متعاقب آن در منطقه گذرگاه مرزی با چین، تاکنون دستکم ۹۷ نفر کشته شدهاند.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۲۵| |
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به گزارش تابناک، سخنگوی پلیس نپال در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی ضمن تایید این خبر افزود که ۴۱ نفر از مجروحان در بیمارستانهای مختلف تحت درمان هستند و ۵۴ نفر نجات داده شدهاند.
سیل ناگهانی و مهیبی صبح امروز رودخانه بهوت کوشی را درنوردید و سه منطقه را تحت تأثیر قرار داد و خسارات گستردهای به بار آورد.
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