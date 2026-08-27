در پی حادثه سیل مهیب و ناگهانی امروز در رودخانه «بهوت کوشی» و رانش زمین غافلگیرکننده متعاقب آن در منطقه گذرگاه مرزی با چین، تاکنون دست‌کم ۹۷ نفر کشته شده‌اند.

به گزارش تابناک، سخنگوی پلیس نپال در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی ضمن تایید این خبر افزود که ۴۱ نفر از مجروحان در بیمارستان‌های مختلف تحت درمان هستند و ۵۴ نفر نجات داده شده‌اند.

سیل ناگهانی و مهیبی صبح امروز رودخانه بهوت کوشی را درنوردید و سه منطقه را تحت تأثیر قرار داد و خسارات گسترده‌ای به بار آورد.