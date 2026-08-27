دستگیری ۲ سارق سریالی / قاپزنی با موتورسیکلت
به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت، در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه به شیوه قاپزنی در محدوده افسریه تهران، تیمهای عملیاتی کلانتری افسریه با هدف شناسایی و دستگیری عاملان این سرقتها، نقاط احتمالی تردد سارقان را تحت رصد قرار دادند و گشتهای نامحسوس در محدوده فعال شد.
بررسی اظهارات مالباختگان نشان میداد بخش قابل توجهی از سرقتها توسط دو جوان حدوداً ۲۰ ساله با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت سفیدرنگ انجام شده است. مالباختگان همچنین مشخصات ظاهری سارقان را تا حدودی در اختیار مأموران قرار داده بودند و همین اطلاعات، سرنخ مهمی برای شناسایی متهمان در اختیار پلیس قرار داد.
با ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مأموران کلانتری افسریه در چهارم شهریورماه و در ادامه ی طرح مهار ، دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت سفیدرنگ را که با مشخصات اعلامشده مطابقت داشتند، تحت نظر گرفتند.
در ادامه، زمانی که دو متهم اقدام به سرقت تلفن همراه یک زن جوان به شیوه قاپزنی کردند، مأموران بلافاصله وارد عمل شدند و در جریان عملیات تعقیب و دستگیری، پس از درگیری و تیراندازی مأموران، هر دو متهم دستگیر شدند.
در بازرسی از متهمان، چندین دستگاه تلفن همراه کشف شد که احتمال میرفت متعلق به مالباختگان سرقتهای قبلی باشد. اما ماجرا به همینجا ختم نشد و یک تماس تلفنی، سرنخ مهم دیگری را پیش روی مأموران قرار داد.
در همان لحظات اولیه پس از دستگیری، یکی از تلفنهای همراه کشفشده که هنوز توسط سارقان خاموش نشده بود، زنگ خورد. مأموران پس از پاسخگویی به تماس متوجه شدند تماسگیرنده از بستگان صاحب گوشی است و اطلاعی از سرقت تلفن همراه ندارد.
مأموران از تماسگیرنده خواستند موضوع را با صاحب تلفن همراه و خانواده وی در میان بگذارد تا برای پیگیری موضوع و طرح شکایت به کلانتری مراجعه کنند.
با حضور صاحب گوشی در کلانتری، مشخص شد این تلفن همراه تنها دقایقی پیش از دستگیری متهمان، به شیوه قاپزنی از یک زن جوان سرقت شده است. بررسیها نشان داد سارقان پس از ارتکاب این سرقت، در حالی که قصد داشتند سرقت دیگری را انجام دهند، توسط مأموران شناسایی و در طرح مهار گرفتار شدهاند.
در حال حاضر تحقیقات تکمیلی مأموران کلانتری افسریه برای شناسایی سایر مالباختگان، تطبیق تلفنهای همراه کشفشده با پروندههای سرقت و بررسی سوابق و دیگر جرایم احتمالی متهمان ادامه دارد.
پلیس با بررسی شیوه و محل وقوع سرقتها و تطبیق مشخصات متهمان با گزارشهای ثبتشده، در تلاش است ابعاد فعالیت این دو سارق و تعداد واقعی سرقتهای ارتکابی آنها را مشخص کند.