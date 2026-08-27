صدور کارنامه ارزشیابی سالانه برای دانشجو معلمان

مدیرکل هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش با تأکید بر نقش راهبردی نیروی انسانی در آینده کشور، گفت: ایران در مدرسه ساخته می‌شود و معلمی که امروز انتخاب می‌کنیم، آثار تربیتی و اجتماعی آن می‌تواند تا دهه‌ها در آینده کشور باقی بماند؛ بنابراین گزینش نیروی انسانی آموزش و پرورش مسئولیتی مهم و سرنوشت‌ساز است.

به گزارش تابناک، امیر حمزه پیروز رام در نشست تخصصی- آموزشی مدیران و اعضای هسته‌های گزینش آموزش و پرورش قطب ۲ کشور که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و مدیران و اعضای هسته‌های گزینش استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری و میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد، ضمن قدردانی از میزبانی استان اظهار کرد: اگر خواهان پیشرفت، عزت، استقلال و ساختن آینده ایران هستیم، باید بدانیم که ایران در مدرسه ساخته می‌شود و آینده کشور در مدرسه شکل می‌گیرد.

وی افزود: معلمی که امروز انتخاب می‌کنیم، تنها در طول ۳۰ سال خدمت خود اثرگذار نیست؛ بلکه تربیت دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی موجب می‌شود آثار این انتخاب برای چندین دهه در جامعه باقی بماند.

پیروز رام تصریح کرد: آینده‌خواهی، استقلال، دینداری، ولایتمداری، پایبندی به آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های مورد انتظار جامعه، در مدرسه و به دست معلمان شکل می‌گیرد؛ از این رو انتخاب معلم شایسته، یک مأموریت راهبردی برای آموزش و پرورش است.

تأکید بر رفع چالش‌های نیروی انسانی در هسته‌های گزینش

مدیرکل هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش با اشاره به برخی چالش‌های نیروی انسانی در هسته‌های گزینش اظهار کرد: حجم فعالیت هسته‌های گزینش در سال‌های اخیر افزایش یافته و موضوعاتی مانند آزمون‌های استخدامی، دانشگاه فرهنگیان، نیروهای جدید، مدارس غیردولتی و سایر فرآیندهای مرتبط، نیازمند ظرفیت متناسب نیروی انسانی است.

وی گفت: برخی هسته‌ها با کمبود نیروی ثابت مواجه هستند و این موضوع می‌تواند روند انجام امور را با دشواری مواجه کند؛ بنابراین تقویت ساختار و نیروی انسانی هسته‌های گزینش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار برنامه‌های آموزشی، آسیب‌شناسی فرآیندها، ایجاد وحدت رویه و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، زمینه ارتقای کیفیت، عدالت، شفافیت و کارآمدی نظام گزینش آموزش و پرورش بیش از پیش فراهم شود.

مدیرکل هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش با اشاره به ترکیب هیئت مرکزی گفت: تلاش شده است از نیروهای باتجربه و متخصص در حوزه‌های مختلف در هیئت مرکزی استفاده شود تا مسائل هسته‌های گزینش استان‌ها با شناخت دقیق‌تر و نگاه تخصصی بررسی شود.

وی افزود: حضور افراد دارای سابقه مدیریتی و اجرایی در حوزه‌های مختلف، موجب شده است مسائل هسته‌های گزینش و چالش‌های موجود با درک دقیق‌تری بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.

رسیدگی به حدود ۹ هزار پرونده تجدیدنظر در هفت ماه

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیروز رام با اشاره به حجم بالای پرونده‌های تجدیدنظر در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در مدت حدود هفت ماه، نزدیک به ۹ هزار پرونده تجدیدنظر بررسی و تعیین تکلیف شد.

وی افزود: این حجم از رسیدگی با تلاش مستمر همکاران هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش و برگزاری نشست‌های فشرده تخصصی انجام شد و موجب شد تعداد زیادی از پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند و از استمرار بلاتکلیفی داوطلبان جلوگیری شود.

ایجاد آرامش و ثبات در فرآیندهای گزینش

مدیرکل هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت ثبات در فرآیندهای گزینش گفت: تلاش کرده‌ایم فضای آرام و باثباتی در هسته‌های گزینش ایجاد کنیم و از تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و فرآیندها که می‌تواند موجب سردرگمی و افزایش فشار کاری همکاران شود، جلوگیری کنیم.

وی افزود: در کنار ایجاد ثبات، ارتقای مهارت گزینشگران نیز مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است آموزش‌ها بر اساس نیاز واقعی هسته‌های گزینش طراحی شود.

آسیب‌شناسی فرآیندهای گزینش؛ مبنای طراحی دوره‌های آموزشی

پیروز رام ادامه داد: پرونده‌های بررسی‌شده از استان‌های مختلف مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و موارد مرتبط با تحقیقات، مصاحبه‌ها، آرا و سایر مراحل فرآیند گزینش شناسایی شده است.

وی افزود: بر اساس نتایج این آسیب‌شناسی، برای هر استان دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی آن طراحی می‌شود تا همکاران با نقاط ضعف و قوت فرآیندها آشنا شوند و مهارت آنها ارتقا یابد.

مدیرکل هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش یکی از اهداف مهم نشست‌های تخصصی را ایجاد وحدت رویه عنوان کرد و گفت: همه هسته‌های گزینش بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های واحد فعالیت می‌کنند، اما برای رسیدن به برداشت مشترک از ضوابط، لازم است مدیران و گزینشگران در کنار یکدیگر گفت‌وگو، تبادل تجربه و مسائل را بررسی کنند.

وی تأکید کرد: وحدت رویه در اجرای قوانین، یکی از اقدامات مهم و زیربنایی برای تحقق عدالت و افزایش کیفیت فرآیند گزینش است.

تبیین ضوابط گزینش برای دانشجو معلمان

پیروز رام با اشاره به برنامه‌های تبیینی برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: دانشجو معلمان، نیروهای آینده آموزش و پرورش هستند و باید از همان ابتدای مسیر با شایستگی‌ها، انتظارات و ضوابط مرتبط با حرفه معلمی آشنا شوند.

وی افزود: بر همین اساس، سرفصل‌های مشخصی برای برنامه‌های تبیینی در نظر گرفته شده تا همه استان‌ها بر اساس یک چارچوب مشترک، مباحث مورد نیاز را برای دانشجو معلمان ارائه کنند.

مدیرکل هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش گفت: پرسش‌های پرتکرار دانشجو معلمان استخراج، دسته‌بندی و پاسخ‌های آنها آماده شده است تا گزینشگران در برنامه‌های تبیینی از محتوای منسجم و پاسخ‌های مشترک استفاده کنند.

وی ادامه داد: ابتدا این مباحث برای خود گزینشگران تبیین می‌شود تا فهم مشترکی ایجاد شود و سپس همکاران بر اساس همین چارچوب، برنامه‌های تبیینی را در دانشگاه فرهنگیان اجرا خواهند کرد.

پیروز رام با اشاره به تغییرات نسل جدید گفت: نسل امروز با فناوری‌های نوین ارتباط گسترده‌ای دارد و نمی‌توان با روش‌های گذشته با این نسل ارتباط مؤثر برقرار کرد.

وی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت هوش مصنوعی در فرآیندهای گزینش و شیوه ارائه برنامه‌های تبیینی می‌تواند به افزایش کیفیت، سرعت و اثربخشی این فرآیندها کمک کند.

آغاز فرآیند گزینش پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان پس از اعلام نتایج

مدیرکل هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش با اشاره به آزمون دانشگاه فرهنگیان گفت: آزمون دانشگاه فرهنگیان برگزار شده و فرآیند پردازش نتایج در حال انجام است و پس از اعلام نتایج، فرآیند گزینش پذیرفته‌شدگان در استان‌ها آغاز خواهد شد.

وی بر ضرورت آمادگی هسته‌های گزینش برای اجرای این فرآیند تأکید کرد.

اجرای ارزشیابی سالانه دانشجو معلمان

پیروز رام یکی دیگر از برنامه‌های مهم پیش‌رو را ارزشیابی سالانه دانشجو معلمان عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ارزشیابی سالانه دانشجو معلمان در دستور کار قرار گرفته و برای آنان کارنامه ارزشیابی سالانه صادر خواهد شد.