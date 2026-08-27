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آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

رئیس جمعیت هلال احمر ایران با صدور پیامی، درگذشت شهروندان نپالی در سیل اخیر را تسلیت گفت و از آمادگی هلال احمر برای کمک رسانی به سیل‌زدگان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۲۰
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هلال احمر

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ در متن پیام دکتر پیرحسین کولیوند آمده است:

جناب آقای دکتر بیشال کومار بهانداری

رئیس محترم جمعیت صلیب سرخ نپال

جناب آقای رئیس، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت صلیب سرخ نپال ابلاغ می‌نماید.

با اندوه فراوان، از وقوع سیلاب شدید، طغیان رودخانه ها و رانش زمین در نپال مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن و مفقود شدن شماری از مردم آن کشور، وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساخت‌ها، شبکه‌های مخابراتی، مسیرهای حمل‌ونقل، جاده‌ها و پل‌ها در مناطق مختلف کشور منجر شده است. عمیقاً، از این فاجعۀ غم‌انگیز و رنجی که برای مردم نپال به همراه داشته است، متاثر و اندوهگین هستیم.

جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ نپال و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز، آمادگی خود را جهت اعزام تیم‌های امدادی و درمانی اعلام می‌نماید.

با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت صلیب سرخ نپال در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.

دکتر پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

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هلال احمر کولیوند نپال سیلاب امدادرسانی
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