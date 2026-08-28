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دام «خالی‌ فروشی طلا» در بازار آنلاین/ نکات کلیدی پیش از واریز پول به پلتفرم‌ها

خبر ورشکستگی یک پلتفرم فروش آنلاین طلا، زنگ خطر جدی برای خریداران است. کاربران باید پیش از واریز پول، از وجود پشتوانه فیزیکی طلا، محل نگهداری آن و امکان تحویل واقعی مطمئن شوند؛ چون عدد ثبت‌شده در یک اپلیکیشن، لزوماً به معنای مالکیت طلا نیست.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۱۹
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طلای آنلاین خالی فروشی طلا

این روزها دوباره تب خرید و فروش طلا، هم در بازار فیزیکی و هم در فضای آنلاین، بالا رفته است و با توجه به انتظارات مردم از رشد بیشتر قیمت‌ها، بسیاری به دنبال خرید طلا هستند؛ اما باید یادآوری کرد که در این شرایط، ریسک‌های خرید آنلاین طلا می‌تواند بسیار سنگین باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از روش‌های محبوب خرید طلا در سال‌های اخیر، استفاده از اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های مختلف در فضای مجازی است. مشکل اصلی اینجاست که در بسیاری از این موارد، مردم بدون اینکه در مقابل ریالی که پرداخت می‌کنند، طلای فیزیکی دریافت نمی‌کنند. حتی اگر بخواهند طلا را فیزیکی تحویل بگیرند، معمولاً باید از مبالغ بسیار بالا (مثلاً چند گرم طلا) شروع کنند. به عبارت ساده‌تر، وقتی قیمت هر گرم طلا در محدوده ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان نوسان می‌کند، عملاً برای مبالغ خرد، امکان دریافت فیزیکی به شکل مرسوم وجود ندارد.

خطر اصلی چیست؟

مسئله اصلی همان چیزی است که کارشناسان همواره درباره آن هشدار داده‌اند: «خالی‌فروشی». یعنی پلتفرمی در فضای آنلاین به شما می‌گوید که فلان مقدار طلا دارید، اما در واقعیت، هیچ طلایی در انبار یا خزانه آن‌ها وجود ندارد و فقط با پول شما، این عدد را بالا می‌برند.

اخیراً پلیس فتا نیز با انتشار یک هشدار، اعلام کرد که یک پلتفرم فروش آنلاین طلا به دلیل همین موضوع «خالی‌فروشی» ورشکست شده و در حال حاضر با حدود ۲۰۰ هزار کاربر، فعالیت آن لغو شده است.

علاوه بر این، گزارش‌های غیررسمی دیگری هم وجود دارد که از خالی‌فروشیِ حدود ۳۰۰ کیلوگرم طلا توسط یک پلتفرم دیگر خبر می‌دهند. هرچند صحت این ادعاها باید توسط نهادهای نظارتی تأیید شود، اما همین موضوعات کافی است تا به ما یادآوری کند: در شرایط هیجانی بازار، به هر پلتفرمی اعتماد نکنید.

توصیه‌های مهم برای خریداران طلای آنلاین

در چنین شرایطی، رفتار هیجانی از سوی سرمایه‌گذار و مردم عادی بیشتر دیده می شود. برای اینکه در این مسیر آسیب نبینید، چند نکته را جدی بگیرید:

اولا به دنبال «ارزان بودن» نباشید: در بازار طلا، اگر پلتفرمی قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار یا کارمزدی غیرمنطقی ارائه می‌دهد، احتمالاً در حال فریب شماست. سود زیاد در خرید طلا معمولاً از طریق کارمزد پایین است، نه قیمتِ کمتر از واقعیت.

دوما سوال درباره «تحویل فیزیکی» را جدی بگیرید: پیش از واریز هر ریالی، از پشتیبانی پلتفرم بپرسید: «اگر همین الان بخواهم طلایم را فیزیکی تحویل بگیرم، چقدر زمان می‌برد و چه شرایطی دارد؟» اگر پاسخ‌های مبهم یا پیچیده دریافت کردید، یعنی آن پلتفرم احتمالاً فقط بر پایه اعداد و ارقام (کاغذ) کار می‌کند.

سوما داشتنِ مجوز برای فعالیت در فضای مجازی، به معنای این نیست که آن شرکت ۱۰۰ درصد امن است. مجوز فقط یعنی شرکت طبق قوانین کار می‌کند، اما نظارت بر اینکه آیا آن‌ها واقعاً طلا در انبار دارند یا خیر، یک بحث متفاوت است.

نقش نهادهای نظارتی و بانک مرکزی

خوشبختانه، برای مقابله با این وضعیت، بانک مرکزی نیز در حال ورود به این حوزه است. قرار است تمامی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا تا پایان شهریورماه به «سامانه ناظر» بانک مرکزی متصل شوند. همچنین صدور مجوز ارائه خدمات خزانه‌داری به سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا برای چند بانک، گام مهمی است تا زیرساخت‌های لازم برای تأمینِ خودِ طلا فراهم شود.

در نهایت، باید بدانیم که در بازار طلای آنلاین، دیگر معیارهای سنتی مثل «قیمت خرید و فروش» یا «میزان کارمزد» کافی نیستند. از این به بعد، دو اصل اصلی را جایگزین کنید: «محل نگهداری فیزیکی طلا کجاست؟» و «پلتفرم چقدر به خزانه‌های بانکی معتبر متصل است؟». چراکه امنیتِ پشتوانه، بسیار مهم‌تر از قیمتِ لحظه‌ای است.

 

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