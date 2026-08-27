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بررسی مواضع ممبینی و راز موفقیت در فوتبال ایران/ شرم؛ هرگز، وقاحت؛ حتماً

بی‌رحمی فوتبال، شامل مدیران کارنابلد و مسئولان نالایق فوتبال ایران نمی‌شود! آنها اشتباهات عجیب انجام می‌دهند، تصمیمات مهلک و نادرست می‌گیرند، در انجام وظایف خود ناتوان هستند، بعضاً سهل‌انگاری و تضییع حق به کارنامه‌شان اضافه می‌شود، ولی هیچ گزندی به آنها نمی‌رسد. نمونه آشکار این وضعیت، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال است.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۱۶
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بررسی مواضع ممبینی و راز موفقیت در فوتبال ایران/ شرم؛ هرگز، وقاحت؛ حتماً

باورکردنی نیست که پس از ماجرای معرفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا و افتضاحی که به بار آمد، متهم اصلی این فاجعه جلوی دوربین برنامه زنده تلویزیونی می‌نشیند و بدون در نظر گرفتن ابعادی از منطق و قانون و پیامدهای رعایت نشدن دقیق و درست آن برای یک استان و حتی فوتبال ایران، هر چه دلش می‌خواهد می‌گوید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بارها این جمله را از اهالی فوتبال، چه داخلی و چه خارجی، شنیده‌ایم که می‌گویند فوتبال «بی‌رحم» است؛ گزاره‌ای که به کرات به اثبات رسیده است.

در فوتبال خودمان هم این مهم، جاری و ساری است؛ یک مربی در بازی تیمش تعویض‌هایی انجام‌ می‌دهد و بازیکنان جایگزین کار را در می‌آورند و در ادامه هواداران و رسانه‌ها، سرمربی را با تعریف و تمجیدهای‌شان به عرش می‌رسانند. همین مربی در بازی بعد تعویض‌هایی انجام می‌دهد که با بازی ضعیف و شکست تیمش همراه می‌شود؛ ورق برمی‌گردد و این‌بار نوبت انتقادات سخت و ویرانگر می‌رسد.

این روال درباره بازیکنان هم صدق می‌کند، اما به نظر می‌رسد بی‌رحمی فوتبال، شامل مدیران کارنابلد و مسئولان نالایق فوتبال ایران نمی‌شود! آنها اشتباهات عجیب انجام می‌دهند، تصمیمات مهلکت و نادرست می‌گیرند، در انجام وظایف خود ناتوان هستند، بعضاً سهل‌انگاری و تضییع حق به کارنامه‌شان اضافه می‌شود، ولی هیچ گزندی به آنها نمی‌رسد. گاهی پایه‌های صندلی مدیریت‌شان نه‌تنها متزلزل نمی‌شود بلکه نیم متر هم در زمین فرو می‌رود و محکم‌تر از سابق می‌شود.

باورکردنی نیست که پس از ماجرای معرفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا و افتضاحی که به بار آمد، متهم اصلی این فاجعه جلوی دوربین برنامه زنده تلویزیونی می‌نشیند و بدون در نظر گرفتن ابعادی از منطق و قانون و پیامدهای رعایت نشدن دقیق و درست آن برای یک استان و حتی فوتبال ایران، هر چه دلش می‌خواهد می‌گوید و هرجور که خودش می‌پسندد به مسائل و سؤالات واکنش نشان می‌دهد. در حقیقت هدایت‌الله ممبینی در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود یک هدف مشخص داشت؛ اینکه وضعیت را عادی و خودش را بدون تقصیر نشان ‌دهد. دبیرکل فدراسیون فوتبال قفل‌هایی را باز کرد که پیش‌تر در همین فوتبال نیم‌بند و بی‌ در و پیکر هم کاملاً بسته بود!

بررسی مواضع ممبینی و راز موفقیت در فوتبال ایران/ شرم؛ هرگز، وقاحت؛ حتماً

ممبینی در بخشی از صحبت‌هایش، هرج و مرج را گردن باشگاه سپاهان  انداخت که نتوانست مجوز حرفه‌ای بگیرد. او در ادامه با اعتماد به نفس خاصی از تورنمنت سه‌جانبه جنجالی، ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «اگر سپاهان مجوز می‌گرفت این مشکلات آسیایی پیش نمی‌آمد. وقتی سپاهان مجوز نگرفت، دعوای دیگر تیم‌ها شروع شد. من هم نمی‌دانم چه کسی تصمیم تورنمنت سه‌جانبه را گرفت. من مخالف برگزاری تورنمنت سه‌جانبه بودم. اکثریت اعضای فدراسیون فوتبال موافق برگزاری تورنمنت سه‌جانبه بودند. نمی‌دانم چه کسی تورنمنت را برگزار کرد! هیچ نامه‌ای هم وجود ندارد که چه کسی این تصمیم را گرفته است. AFC درخواست ما را برای حضور چادرملو در لیگ قهرمانان آسیا دو را ریجکت کرد.»

دبیرکل فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: «من ۶ نامه زدم و آقای تاج هم نامه زد که چادرملو به آسیا برود، اما AFC زیر بار نرفت. باید یاد بگیریم قوانین را رعایت کنیم. از مردم یزد و هواداران چادرملو با اینکه من مقصر نیستم بابت برگزاری تورنمنت سه جانبه عذرخواهی می‌کنم. یزدی‌ها را دوست دارم. آرزوی ما این بود که تورنمنت سه جانبه را برگزار نکنیم، اما  به خاطر فشار باشگاه‌ها و پیگیری آنها و تصمیم فدراسیون تورنمنت برگزار شد.» اینکه یک مسئول بابت اینکه مقصر نیست و تأکید دارد کار درستی انجام داده، اما عذرخواهی می‌کند هم در نوع خود جالب است. اگر معرفی گل‌گهر اقدامی قانونی و نهایی بود، چرا فدراسیون فوتبال بعد از آن با حضور پرسپولیس، گل‌گهر و چادرملو یک تورنمنت سه‌جانبه برگزار کرد؟ تورنمنتی که چادرملو برنده آن شد، اما AFC معرفی این تیم را نپذیرفت و همان معرفی اولیه گل‌گهر را ملاک قرار داد.

یکی از بخش‌های قابل تأمل این مصاحبه، وقتی بود که مجری از ممبینی درباره استعفای او سؤال پرسید. دبیرکل با چهره‌ای متعجب، پاسخ داد: «تا حالا استعفا ندادم. برنامه‌ای هم  برای استعفا ندارم!» او در لابه‌لای صحبت‌هایش مدعی شد که قوانین را می‌داند. در این‌صورت حتماً آقای ممبینی اطلاع دارد که دبیرکل طبق اساسانامه دبیر جلسات هيئت رئیسه هم هست. باید دستورالعمل‌ها برای ابلاغ، مکتوب شود و در اصل او باید همه‌کاره باشد. بنابراین، اینکه از اساس از تورنمنت سه‌جانبه بی‌اطلاع بوده و هنوز هم نمی‌داند چه کسی آن را برگزار کرده، واقعا عجیب و مبهم است.

بررسی مواضع ممبینی و راز موفقیت در فوتبال ایران/ شرم؛ هرگز، وقاحت؛ حتماً

ممبینی در همین گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که امیر قلعه‌نویی در سمت خود ابقا شده است. او گفت: «به این نتیجه رسیدیم که امیر قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌های آسیا به عنوان سرمربی تیم ملی در سمتش باقی بماند.» دبیرکل فدراسیون فوتبال سه‌شنبه شب این موضوع را اعلام و تأکید کرد که جلسه هیئت رئیسه فردا برگزار می‌شود اما در عین حال ادامه حضور قلعه‌نویی را قطعی دانست. ساعاتی بعد، حجت کریمی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در واکنش به این موضوع گفت: «تا این لحظه هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده و قرار است در جلسه چهارشنبه در این زمینه صحبت و تصمیم گیری کنیم. نمی‌دانم این صحبت‌ها بر چه اساسی در شب برگزاری جلسه هیئت رئیسه مطرح شده چرا که هنوز جمع بندی نهایی در این خصوص انجام نشده است.»

در هر حال جلسه‌ای که هنوز برای ابقای قلعه‌نویی برگزار نشده بود هدایت ممبینی نتیجه‌اش را پیش‌تر می‌دانست و فردای آن هم (چهارشنبه) جلسه برگزار و اتفاقا خروجی آن همان چیزی شد که ممبینی گفته بود؛ ابقای قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی تا بعد از جام ملت‌ها، اما او هفته‌ها پس از برگزاری تورنمنت سه‌جانبه می‌گوید اطلاع ندارد چه کسی برگزار کننده آن بوده است.

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برچسب ها
هدایت ممبینی فدراسیون فوتبال فوتبال ایران چادرملو لیگ قهرمانان امیر قلعه نویی تابناک ورزشی
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