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چادرملو پرونده آسیایی را به CAS می‌برد/ جریمه سنگین فدراسیون فوتبال تاوان اشتباه ممبینی؟

قرعه‌کشی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دو هم برگزار شد و گل‌گهر نماینده ایران در این مراسم بود تا به طور کلی تمام امیدهای چادرملو برای رسیدن به آسیا به پایان برسد، اما این اتفاق احتمالاً پایان ماجرا نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۰۹
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1221 بازدید
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چادرملو پرونده آسیایی را به CAS می‌برد/ جریمه سنگین فدراسیون فوتبال تاوان اشتباه ممبینی؟

شواهد زمانی و البته آیین‌نامه‌ای AFC نشان می‌دهد که امیدی به حضور چادرملو در لیگ قهرمانان آسیا دو نیست، اما مستندات و جزئیات پرونده به اندازه‌ای قابل استناد هست که فدراسیون فوتبال در این زمینه در CAS محکوم شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باشگاه چادرملوی اردکان که موفق شده بود در پلی‌آف حضور در لیگ قهرمانان آسیا دو (تورنمنت سه جانبه با حضور گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس) به عنوان نماینده ایران انتخاب شود، برخلاف انتظار در این رقابت‌ها حضور ندارد، چراکه هدایت ممبینی یک ماه پیش از پایان مهلت قانونی، گل‌گهر را به عنوان نماینده ایران به AFC معرفی کرده بود.

این اتفاق در شرایطی رقم خورده است که انتظار می‌رفت پس از این اشتباه که هنوز سهوی یا عمدی بودن آن مشخص نشده، ممبینی یا از سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال استعفا دهد یا از سوی مهدی تاج و دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، برکنار شود. با این حال هنوز هیچکدام از این اتفاقات هم رخ نداده و همین موضوع دلیلی بر این است که شائبه اشتباه نبودن ماجرا قوت بگیرد.

البته براساس شنیده‌های خبرنگار تابناک، قرار نیست که این ماجرا به همین زودی‌ها خاتمه پیدا کند. اگرچه قرعه‌کشی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دو برگزار شد و گل‌گهر نماینده ایران در این مراسم بود، اما این اتفاق احتمالاً پایان ماجرا نخواهد بود، چراکه باشگاه چادرملو مدارکی را آماده کرده تا شکایت خود را از فدراسیون فوتبال و البته کنفدراسیون فوتبال آسیا راهی دادگاه داوری ورزشی (CAS) کند.

اگرچه شواهد زمانی و البته آیین‌نامه‌ای AFC نشان می‌دهد که امیدی به حضور چادرملو در لیگ قهرمانان آسیا نیست، اما مستندات و جزئیات پرونده به اندازه‌ای قابل استناد هست که فدراسیون فوتبال در این زمینه محکوم شود. در صورت محکومیت فدراسیون فوتبال در CAS پیش‌بینی می‌شود که فدراسیون فوتبال مجبور به پرداخت غرامتی سنگین به باشگاه چادرملو شود.

چادرملو پرونده آسیایی را به CAS می‌برد/ جریمه سنگین فدراسیون فوتبال تاوان اشتباه ممبینی؟

باشگاه چادرملو مدعی است که بابت صعود به آسیا به بازیکنان و کادرفنی خود پاداش داده و علاوه بر این، با حضور در لیگ قهرمانان آسیا دریافت پاداش از AFC می‌توانسته برای این باشگاه آورده مالی داشته باشد. فارغ از موضوع فنی که حضور در آسیا می‌توانسته به برند چادرملو هم کمک کند، این باشگاه در صورت محکوم کردن فدراسیون فوتبال، می‌تواند غرامتی سنگین دریافت کند تا اشتباه عجیب هدایت ممبینی بدون تاوان نباشد.

در حال حاضر شکایت باشگاه چادرملو از فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا در دست تنظیم توسط وکلای حقوقی است تا مستندات و مدارک موجود با استدلال حقوقی که به صورت لایحه به دادگاه داوری ورزشی ارسال می‌شود، نتیجه لازم را به دنبال داشته باشد. نکته جالب توجه این است که شاید AFC با استناد به آیین‌نامه خود بتواند در CAS دفاع کند، اما فدراسیون فوتبال با مستنداتی که وجود دارد، نمی‌تواند دفاع لازم را ارائه کند.

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برچسب ها
چادرملو علیرضا بابایی گل گهر فدراسیون فوتبال مهدی تاج هدایت ممبینی AFC لیگ قهرمانان آسیا دو تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
3
پاسخ
این بدبختی ما است که با رانت و پارتی از روستای ممبین ایذه بیارن و بگذارند روی صندلی که صد البته براش گشاده و همین میشه !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
به روستا و روستایی توهین نکن. چه بسا خسارتهای بزرگی که به کشور وارد شده توسط پایتخت نشینها و دانشگاه رفته ها باشه. پشت این قضیه حتما جریاناتی هست که من و شما از اونها بیخبریم
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