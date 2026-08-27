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ضربه سنگین قوه قضائیه به زمین‌خواران

در نتیجه عملیات هایی، ۴۸ نفر از عوامل و افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۰۴
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زمین خواری

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در اقدامی قاطع، یک شبکه حرفه‌ای جعل اسناد و زمین‌خواری را متلاشی کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ اعضای این باند با سندسازی غیرقانونی، ده‌ها هکتار از اراضی شهری به ارزش هزاران میلیارد تومان را تصاحب کرده بودند که سرانجام در چنگال قانون گرفتار شدند.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در راستای عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در لزوم برخورد قاطع با انواع مفاسد و دستور رئیس قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی و مقابله بدون اغماض با مصادیق فساد اقتصادی، با اجرای عملیاتی دقیق، غافلگیر کننده و پیچیده، نسبت به شناسایی و انهدام این شبکه گسترده اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، اعضای شبکه یادشده با بهره‌گیری از جعل سند، سندسازی غیرواقعی و سوءاستفاده از فرآیند اجرای احکام قضایی، در صدد بودند از طریق اخذ انتقال اجرایی، مالکیت ۶۷ هکتار از اراضی مرغوب شهری به ارزش تقریبی ۱۸۰ هزار میلیارد ریال، به‌همراه ۶ قطعه ملک دیگر به مساحت مجموع ۴ هزار متر مربع و ارزشی بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال را به نام خود به ثبت برسانند که با هوشیاری و اقدام به موقع، سربازان گمنام امام زمان (عج) در حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی، از تضییع گسترده حقوق بیت‌المال جلوگیری به عمل آمد.

در نتیجه این عملیات، ۴۸ نفر از عوامل و افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند.

ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ضمن تأکید بر عزم راسخ این قوه در مبارزه مفاسد و خشکاندن ریشه‌های آن، از عموم هم‌وطنان درخواست کرد در صورت مشاهده جرایم مرتبط، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۷ به این ستاد اطلاع‌رسانی کنند.
 

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برچسب ها
قوه قضاییه انهدام زمین خواری سندسازی خبر فوری جعل اسناد
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