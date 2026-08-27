مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای ادعا کرد که مذاکرات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در سایه تحولات مربوط به غرب آسیا و تنگه هرمز متوقف شده است.

مدیرکل آژانس در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شد که ذخایر اورانیوم هدف‌گرفته‌شده در جریان حملات نظامی متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اساساً در همان موقعیت پیشین زمان جنگ ۱۲ روزه قرار دارد و تأسیسات هسته‌ای ایران نیز متحمل خسارت‌های قابل توجهی شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه‌های «لا ناسیون» و «کلارین» مدعی شد که تا زمانی که موضوع تنگه هرمز و سایر مسائل مرتبط با تحولات منطقه روشن نشود، پرونده هسته‌ای ایران در اولویت دوم قرار خواهد گرفت.

گروسی همچنین ادعا کرد که در مقطع کنونی کانال مشخصی برای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای وجود ندارد، اما در عین حال گفت که تماس‌های آژانس با تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد.

مدیرکل آژانس در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شد که ذخایر اورانیوم هدف‌گرفته‌شده در جریان حملات نظامی متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اساساً در همان موقعیت پیشین زمان جنگ ۱۲ روزه قرار دارد و تأسیسات هسته‌ای ایران نیز متحمل خسارت‌های قابل توجهی شده‌اند.

گروسی درباره گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره فعالیت هسته‌ای ایران در منطقه کوه کلنگ نیز مدعی شد که شواهد محکمی برای تأیید این ادعاها وجود ندارد، هرچند رد کامل آن را ممکن ندانست.

وی افزود که از نگاه آژانس، وضعیت پرونده هسته‌ای ایران نسبت به ماه‌های گذشته تغییری نکرده و این نهاد برای ازسرگیری فعالیت‌های خود اعلام آمادگی کرده است.

گروسی در بخش دیگری از این مصاحبه که به تلاش‌های او برای احراز سمت دبیرکلی سازمان ملل اختصاص داشت، رویکرد خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران را نشانه‌ای از «بی‌طرفی» خواند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده و فعالیت‌های خود را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دنبال می‌کند. تهران همچنین حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای را نقض حقوق بین‌الملل دانسته و از عملکرد آژانس و گروسی در قبال این تجاوزات انتقاد کرده است.