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معاون سرمایه انسانی وزیر نیرو:

کسب عنوان دستگاه برتر در «خدمت‌رسانی به مردم» و رتبه اول «تحول اداری»، حاصل یک برنامه منسجم و مشارکت گسترده در وزارت نیرو

وزارت نیرو در حوزه سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد و ارتقای نظام مدیریت عملکرد نیز اقدامات ارزنده‌ای انجام داده و از نظر بهبود کیفیت خدمات، استمرار خدمت‌رسانی به مردم در ایام جنگ و رضایت مشترکان آب و برق، بیانگر تلاش همکاران خدوم صنعت آب و برق است.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۸۱
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وزارت نیرو

"دکتر تابع‌جماعت" معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو با اشاره به انتخاب وزارت نیرو به‌عنوان دستگاه اجرایی برتر در خدمت‌رسانی به مردم و کسب رتبه اول تحول اداری در بین دستگاه‌های اجرایی کشور در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی گفت: این موفقیت در دو بخش، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات و تلاش‌های مستمر وزارت نیرو و شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های تابعه است؛ به‌گونه‌ای که در بخش خدمت‌رسانی به مردم، استمرار و پایداری خدمات آب و برق در شرایط جنگ تحمیلی و در بخش تحول اداری، پیشگامی وزارت نیرو در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری و اقدامات گسترده در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی و تقدیر قرار گرفت. وی در تشریح عنوان دستگاه برتر در خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: انتخاب وزارت نیرو در این بخش، به دلیل تداوم و پایداری خدمات آب و برق در زمان جنگ، آماده‌سازی نیروگاه‌ها و شبکه برق، تأمین آب پایدار، اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و همچنین رضایت مشترکان آب و برق صورت گرفت و شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های تابعه نیز با حضور مسئولانه در خطوط مقدم خدمت‌رسانی، نقش اساسی در تأمین پایدار آب و برق و حفظ رضایت مشترکان ایفا کردند.

معاون وزیر نیرو در ادامه با تشریح کسب رتبه اول این وزارتخانه در تحول اداری، گفت: ارزیابی این بخش بر اساس میزان پیشرفت برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم انجام شد و وزارت نیرو از نخستین دستگاه‌هایی بود که برنامه تحول اداری خود را در قالب ۶ محور، ۸ برنامه و ۱۷ اقدام و با تعامل سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین کرد. این برنامه پس از تصویب در شورای تحول اداری وزارت نیرو و ارسال به سازمان اداری و استخدامی کشور توسط وزیر نیرو، در تیرماه ۱۴۰۴ از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد، ارتقای نظام مدیریت عملکرد، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای بهره‌وری، محورهای اصلی این برنامه است. اجرای برنامه با راهبری دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری معاونت سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو و با مشارکت تمامی شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های تابعه دنبال شد و از ابتدای اجرا، اقدامات منسجمی برای پیشبرد و پایش آن، طراحی مدل اجرایی، برگزاری برنامه‌های آموزشی، ارتباط مستمر با متولیان، تولید محتوای ترویجی و موضوعی و تعامل با سازمان اداری و استخدامی کشور به اجرا درآمد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محور اصلاح ساختار و معماری کلان دولت اظهار کرد: وزارت نیرو در هر دو بخش آب و برق، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در انجام تکالیف قانونی برنامه هفتم داشته است؛ پس از مطالعات گسترده و برگزاری جلسات متعدد، مصوبه نهایی اصلاح ساختار بخش برق برای طرح در شورای عالی اداری به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و در حوزه آب نیز مدل اصلاح ساختار بخش آب در حال نهایی شدن است. در محور سرمایه انسانی، طراحی مدل شایستگی تمامی مشاغل مدیریتی وزارت نیرو، بازنگری مشاغل اختصاصی و تدوین دستورالعمل‌های رفتار حرفه‌ای و اخلاقی از اقدامات شاخص بوده و در محور دولت هوشمند نیز تدوین سند تحول دیجیتال، ارتقای سطح هوشمندسازی خدمات صنعت آب و برق، اقدامات مرتبط با هوش مصنوعی و طراحی اپلیکیشن آب و برق از فعالیت‌های مهم وزارت نیرو بوده است.

"تابع‌جماعت" ادامه داد: وزارت نیرو در حوزه سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد و ارتقای نظام مدیریت عملکرد نیز اقدامات ارزنده‌ای انجام داده و از نظر بهبود کیفیت خدمات، استمرار خدمت‌رسانی به مردم در ایام جنگ و رضایت مشترکان آب و برق، بیانگر تلاش همکاران خدوم صنعت آب و برق است. وزارت نیرو در حوزه بهره‌وری نیز علاوه بر اقدامات مختلف در داخل صنعت و زمینه صرفه‌جویی انرژی، برای توسعه فرهنگ مدیریت مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت‌های گوناگونی انجام داده است که در مسیر ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف برنامه اصلاح نظام اداری دنبال شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتخاب وزارت نیرو به‌عنوان دستگاه اجرایی برتر در خدمت‌رسانی به مردم و کسب رتبه اول تحول اداری، حاصل تلاش، همدلی و مشارکت گسترده مدیران و کارکنان وزارت نیرو و شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های تابعه است و این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز اهتمام بیشتر مدیران و کارکنان برای استمرار و تقویت مسیر تحول اداری، ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و پاسخگویی مؤثرتر به مردم باشد.

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وزارت نیرو برق جشنواره شهید رجایی خبر فوری آب و برق دولت چهاردهم
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