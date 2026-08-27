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هشدار سیا به روسیه درباره ایران و اوکراین

«جان رتکلیف» مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، این هفته در جریان سفرش به مسکو به مقام‌های روس هشدار داد که در واکنش به بن‌بست روسیه در جنگ اوکراین، درگیری با متحدان آمریکا در ناتو علی‌الخصوص علیه استونی، لتونی و لیتوانی را تشدید نکنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۶۳
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هشدار سیا

 یکی از منابع آگاه گفت: «هدف اصلی این دیدار هشدار دادن به روسیه درباره هرگونه اقدام تشدیدکننده علیه کشورهای بالتیک بود.» 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دو منبع مطلع به نشریه پالتیکو اعلام کردند که «جان رتکلیف» مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، این هفته در جریان سفرش به مسکو به مقام‌های روس هشدار داد که در واکنش به بن‌بست روسیه در جنگ اوکراین، درگیری با متحدان آمریکا در ناتو علی‌الخصوص علیه استونی، لتونی و لیتوانی را تشدید نکنند.

بر اساس ادعای یکی از این افراد و یک مقام انگلیسی آگاه از سفر، رئیس دستگاه جاسوسی آمریکا همچنین از این سفر نادر و اعلام‌نشده به پایتخت روسیه در روز سه‌شنبه استفاده کرد تا از مسکو بخواهد حمایت خود از ایران را کاهش دهد.

هر سه منبع به دلیل حساسیت موضوع خواستند نام‌شان فاش نشود.

خبر سفر رتکلیف به روسیه باعث گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای در واشنگتن و اروپا شد؛ زیرا این نخستین سفر شناخته‌شده یک مدیر سیا به مسکو در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» محسوب می‌شود.

در اواخر سال ۲۰۲۱ نیز «ویلیام برنز» مدیر وقت سیا در دولت «جو بایدن» به مسکو سفر کرده و به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه درباره حمله به اوکراین هشدار داده بود. با این حال، نیروهای روسیه سه ماه بعد وارد اوکراین شدند.

سفر رتکلیف در حالی انجام شد که روسیه و اوکراین حملات پهپادی و موشکی خود را حتی در مناطق بسیار دور از خطوط مقدم، تشدید کرده‌اند.

روسیه در هفته‌های اخیر تهدیدهایی علیه کشورهای عضو ناتو که از اوکراین حمایت می‌کنند مطرح کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده مبنی بر اینکه مسکو ممکن است اقدامات تهاجمی جدیدی در قالب جنگ ترکیبی، خرابکاری یا حتی عملیات نظامی محدود علیه اعضای ناتو انجام دهد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال اوایل ماه جاری میلادی گزارش داده بود که ارزیابی‌های اخیر اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که پوتین ممکن است در سال‌های آینده تلاش کند یک حمله محدود علیه یکی از اعضای ناتو انجام دهد، حتی اگر جنگ اوکراین همچنان ادامه داشته باشد.

یکی از منابع آگاه گفت: «هدف اصلی این دیدار هشدار دادن به روسیه درباره هرگونه اقدام تشدیدکننده علیه کشورهای بالتیک بود.»

سخنگوی کاخ سفید، خبرنگاران را به اظهارات ترامپ در روز چهارشنبه ارجاع داد.

ترامپ در یک مصاحبه رادیویی، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه رتکلیف برای متقاعد کردن پوتین به حمله نکردن به ناتو یا انگلیس به مسکو رفته است رد کرد.

وی این سفر را «تا حدی معمول» توصیف کرد اما تایید کرد که موضوع آن به تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین مربوط بوده است.

ترامپ گفت: «نمی‌خواهم مردم را ناامید کنم. ما دوست داریم شاهد پایان جنگ اوکراین باشیم.»

سیا نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

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سازمان سیا روسیه اوکراین ایران خبر فوری جان رتکلیف
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