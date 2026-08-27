فوری؛ هشدار ترسناک بیل گیتس به جهان!

بیل گیتس با انتشار مقاله‌ای مفصل درباره‌ی خطرات هوش مصنوعی هشدار داد و خواستار وضع مالیات بر ربات‌ها شد.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ بیل گیتس، هم‌بنیان‌گذار مایکروسافت، با انتشار مقاله‌ای نزدیک به ۶ هزار کلمه با عنوان «عصر پرآشوب هوش مصنوعی فرا رسیده است؛ تصمیماتی که اکنون می‌گیریم حیاتی هستند»، به سکوت خود پایان داد. گیتس در این مقاله نسبت‌به آماده‌نبودن جهان برای تحولات پیش‌رو هشدار داد و اعلام کرد که جامعه‌ی جهانی هیچ برنامه‌ای برای مواجهه با این فناوری ندارد.

دیدگاه گیتس نسبت‌به مواضع خوش‌بینانه‌ی سال ۲۰۲۳ دچار چرخش شدیدی شده است. گیتس می‌گوید: «هوش مصنوعی یا بزرگ‌ترین برابری‌بخش تاریخ خواهد بود یا بدترین منبع بی‌عدالتی. گذار به این دوران جدید، یکی از پرآشوب‌ترین برهه‌های تاریخ بشر خواهد بود. این‌بار واقعا قضیه متفاوت است. اگر کسی طرحی معتبر برای کندکردن روند پیشرفت هوش مصنوعی در سطح جهان داشت، احتمالا از آن حمایت می‌کردم.»

نگرانی‌های عمیق پیرامون بازار کار، گیتس را به ارائه راهکارهای سیاستی مشخص سوق داده است. بر اساس پیش‌بینی‌های مطرح‌شده، بسیاری از مشاغل یقه‌سفید و یقه‌آبی برای همیشه از بین خواهند رفت و بیکاری گسترده به همراه ناآرامی‌های اجتماعی پدیدار خواهد شد. گیتس پیشنهاد داده است که برای کاهش انگیزه‌ی شرکت‌ها در جایگزینی نیروی کار انسانی و تقویت صندوق‌های رفاه اجتماعی، از توکن‌های هوش مصنوعی و ربات‌ها مالیات دریافت شود و دسته‌ای از مشاغل تحت عنوان «مختص انسان» حفظ گردند.

گیتس می‌گوید رهبران سیاسی باید پیش از جهش شدید آمار بیکاری، آسیب‌دیدن جوامع و فرسایش اعتماد عمومی دست‌به‌کار شوند. به باور او، نهادهای سنتی توانایی مدیریت ابعاد چندگانه‌ی هوش مصنوعی در حوزه‌های مالیاتی، بهداشت، امنیت ملی و آموزش را ندارند. کشورها نیازمند ساختارهای تخصصی و یک نهاد بین‌المللی الهام‌گرفته از معاهدات هسته‌ای، هوانوردی و لایه اوزون هستند که نیازمند همکاری ایالات متحده و چین خواهد بود.