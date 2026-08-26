ادعای ترامپ درباره مین روبی در تنگه هرمز زیر سوال رفت!

به گزارش تابناک، در گزارش این شبکه خبری الجزیره آمده است: کارشناسان می‌گویند ارزیابی آمریکا مبنی بر پاک‌سازی مین‌ها از مسیرهای اصلی کشتیرانی، شاید قابل‌قبول باشد اما این به آن معنا نیست که تنگه هرمز لزوماً کاملاً عاری از مین است یا اینکه کشتیرانی تجاری می‌تواند با خیال راحت به سطح پیش از جنگ بازگردد.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌ دولت آمریکا به تازگی در توهمی تازه، ادعا کرده است نیروی دریایی این کشور تمام مین‌های موجود در تنگه هرمز را منهدم یا پاک‌سازی کرده‌اند.

گزارش الجزیره می‌افزاید: تعداد کمی مین‌های «سرگردان» ممکن است خارج از مسیرهای کشتیرانی که به‌شدت تحت نظارت هستند، باقی مانده باشند ضمن این که ایران همچنان توانایی کارگذاری مین‌های بیشتر را دارد.

در عین حال کارشناسان همچنین هشدار داده‌اند مین‌ها تنها یک جنبه از تهدیداتی هستند که کشتی‌های عبوری از تنگه با آن مواجه هستند.

به گفته این کارشناسان، با عدم وجود توافق آتش‌بس چشم‌انداز از سرگیری جنگ آشکار همچنان پابرجاست.