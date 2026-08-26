پاسخ قالیباف به مواضع چین در قبال تحریمهای آمریکا
نماینده ویژه ایران در امور چین گفت: شراکت راهبردی جامع ایران و چین بر پایهٔ احترام متقابل و چشماندازی مشترک برای جهانی چندقطبی استوار است و نیازی به اجازهٔ هیچکس ندارد.
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به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه ایران در امور چین با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی و در واکنش به موضع چین در عدم رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران نوشت: ما از موضع اصولی چین در ردّ تحریمهای غیرقانونی علیه ایران استقبال میکنیم.
وی افزود: شراکت راهبردی جامع ایران و چین بر پایهٔ احترام متقابل، همکاری برد-برد، و چشماندازی مشترک برای جهانی چندقطبی استوار است. رابطهٔ این دو کشور نیازی به اجازهٔ هیچکس ندارد.
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