تورم مرداد ماه اعلام شد

طبق اعلام بانک مرکزی تورم مرداد ماه نسبت به تیرماه یک دهم درصد افزایش داشته و به ۳‌.۷ درصد رسیده است.

به گزارش تابناک، بانک مرکزی تورم ماهانه مرداد را ۳.۷ درصد اعلام کرد. تورم تیر ۳.۶ درصد اعلام شده بود.

چند روز پیش رئیس بانک مرکزی عبدالناصر همتی گفته بود که ماه گذشته شتاب تورم را نصف کردیم، البته این به معنای کاهش تورم نیست بلکه شتاب رشد تورم گرفته شده است او احتمال داده بود که تورم مردادماه نسبت به تیرماه تفاوت چندانی نداشته باشد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی وحید ماجد امروز با ارائه آمار تورم ماهانه از ابتدای امسال، نرخ رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را از دلایل افزایش تورم دانست و گفت که بانک مرکزی سیاست پولی خود را برای «کاهش شتاب تورم» به کار گرفته است.

طبق گفته ماجد، بانک مرکزی سیاست‌های کنترل تورم خود را ادامه می‌دهد با این حال «تامین مالی هدفمند بخش‌های آسیب دیده از جنگ» را با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار دارد. مقامات بانک مرکزی رشد نقدینگی را دلیل اصلی تورم می‌دانند و تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم در صحبت‌های آن‌ها کمتر دیده می‌شود.