واکنش فوری زلنسکی به نامه ضدایرانی نتانیاهو!

رئیس‌جمهور اوکراین نامه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به مناسبت استقلال اوکراین را که در آن محتویات بی‌اساس و ضدایرانی نوشته، منتشر کرد.

به گزارش تابناک، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تبریکات گرمی برای مردم اوکراین دریافت کردم و ما پیوندهای عمیقی در وهله اول بین مردم و همچنین در اقتصاد، فرهنگ و سایر زمینه‌ها داریم.

در بخشی از نامه نخست‌وزیر رژیم اشغالگر به رئیس‌جمهور اوکراین نوشته شده است: اسرائیل و اوکراین با تهدید مشترکی از سوی ایران مواجه هستند و اسرائیل به مقابله با این تهدید متعهد است.

گفتنی است، بنیامین نتانیاهو که درپی شکست در جنگ و فشارهای ناشی از آن با انتقادات شدید روبه‌رو است، نگران فروپاشی کابینه ائتلافی خود و تشکیل کابینه جدید توسط جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی می‌باشد.