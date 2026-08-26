عکس: کاخ گلستان؛ شکوهی در میان زخمها
کاخ گلستان، تنها میراث جهانی تهران، در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به پایتخت ایران از موج انفجار و آوارهای ناشی از حملات اطراف آسیب دید؛ خسارتهایی که بخشهایی از شیشهها، ارسیها، درها و تزئینات این مجموعه تاریخی را تحت تأثیر قرار داد. همزمان، آسیب ساختمان دادگستری در مجاورت کاخ، بار دیگر موضوع ساماندهی حریم و آزادسازی منظر این میراث جهانی را مطرح کرده است؛ در حالی که حضور تجهیزات عمرانی در این محدوده، نگرانیهایی درباره بازسازی دوباره ساختمان دادگستری ایجاد کرده است. این مجموعه عکس، شکوه کاخ گلستان و زخمهای برجایمانده از جنگ را روایت میکند.
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برچسبها:کاخ گلستان عکس عکس مستند میراث ملی ایران من
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