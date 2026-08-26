تحریم آمریکا علیه گروه حامی فلسطین در انگلیس
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری المانیتور، وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار بیانیهای در وبسایت خود اعلام کرد: ایالات متحده روز چهارشنبه تحریمهایی را علیه گروه «اقدام فلسطین» اعمال و آن را به عنوان یک «سازمان تروریستی جهانی ویژه» تعیین کرد.
بنا بر این گزارش، بریتانیا پیش از این، «اقدام فلسطین» را به عنوان «سازمان تروریستی» ممنوع کرده بود.
«اقدام فلسطین» بهطور فزایندهای شرکتهای نظامی مرتبط با رژیم صهیونیستی در بریتانیا را با تمرکز ویژه بر بزرگترین شرکت نظامی به نام «البیت سیستمز» هدف قرار داده بود.
دیوان عالی بریتانیا اعلام کرده که به درخواست تجدیدنظر علیه حکم دادگاه بدوی مبنی بر قانونی بودن تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» به عنوان «یک سازمان تروریستی» رسیدگی خواهد کرد.
این اقدام مغرضانه آمریکا و انگلیس درحالی انجام میشود که آنها بر روی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری درپوش میگذارند و حاضر به مهار رژیم اشغالگر نیستند.