ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پزشکیان: با مسئولیت‌پذیری مدیران، ایران را آباد خواهیم کرد

رئیس جمهور پزشکیان با اشاره به افتتاح ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکونی و ۱۴۸۵ پروژه وزارت راه و شهرسازی در شرایط سخت جنگ اقتصادی، این دستاورد‌ها را نشانه تداوم مسیر خدمت‌رسانی و سازندگی دانست و تأکید کرد که با همراهی مردم، مسئولیت‌پذیری مدیران و مشارکت بخش خصوصی می‌توان مشکلات کشور را با سرعت برطرف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۱۷
| |
301 بازدید
مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان ظهر امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵، در آیین افتتاح متمرکز پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در هفته دولت، با گرامی‌داشت یاد تمامی شهدایی که در تجاوز‌ها و تهاجمات ناجوانمردانه اخیر جان خود را از دست دادند گفت: پیش از هر چیز باید از وزیر راه و شهرسازی، معاونان، مدیران، استانداران، فرمانداران، پیمانکاران و مردم عزیزی که برای اجرای این طرح‌ها تلاش کردند، تشکر و قدردانی کنم.

رئیس جمهور اجرای این پروژه‌ها را نشانه تداوم خدمت‌رسانی در شرایط سخت کشور دانست و افزود: در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم. جنگ موشکی را همه می‌بینند، اما ممکن است فشار‌های جنگ اقتصادی به این آسانی دیده و احساس نشود.

پزشکیان با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: کاری که در چنین فضا و شرایط جنگی شکل می‌گیرد، قابل قدردانی است. شاید اگر در شرایط عادی قرار داشتیم، نمی‌توانستیم به این اندازه کار کنیم. با وجود اینکه تحت فشار و در حال جنگ هستیم، این دستاورد‌ها ارزشمند و شایسته تقدیر است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امکان دستیابی به نتایج بهتر وجود دارد تصریح کرد: معتقدم می‌توانیم بسیار بهتر از این عمل کنیم. قادریم با همدلی و همراهی مردم عزیز، مسئولیت‌پذیری مدیران و حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، مشکلات کشور را با سرعت برطرف کنیم.

پزشکیان با گرامی‌داشت هفته وحدت خاطرنشان کرد: امیدوارم به برکت هفته مبارکی که در آن قرار داریم، دست در دست یکدیگر بگذاریم و ایران عزیز را آباد و سربلند کنیم.

رئیس جمهور با درود به روح امام راحل، قائد شهید، فرماندهان، سرداران، امرا، مردان، زنان و کودکان شهید و همچنین شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت، بر ادامه مسیر خدمت و سازندگی در کشور تأکید کرد.

پزشکیان با افتتاح برخط پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: به مناسبت هفته دولت، ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکونی شهری و روستایی و ۱۴۸۵ پروژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، بازآفرینی شهری و هواشناسی با ارزش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس جمهور با قدردانی از عوامل اجرای پروژه‌ها و برگزارکنندگان این مراسم افزود: از نمایندگان، وزیر راه و شهرسازی، استانداران، مدیران، قاری قرآن، مجری برنامه، خبرنگارانی که در حال تهیه و ثبت تصاویر این مراسم هستند و همه عزیزانی که زحمت کشیدند، تشکر و قدردانی می‌کنم و به همه خدا قوت می‌گویم.

پزشکیان تأکید کرد: به کوری چشم دشمنان، کشورمان را آباد خواهیم کرد، ان‌شاءالله.

در این مراسم، ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکن شهری و روستایی و ۱۴۸۵ پروژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، بازآفرینی شهری و هواشناسی با ارزش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان به‌صورت متمرکز افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

از مجموع واحد‌های مسکونی افتتاح‌شده، ۸۶ هزار و ۸۳۶ واحد به مسکن شهری و ۴۳ هزار و ۴۵۹ واحد به مسکن روستایی اختصاص دارد.

همچنین واگذاری ۲۴ هزار و ۷۵ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت، ۱۳۸۶ پروژه حمل‌ونقل با ارزش ۲۱۳ هزار میلیارد تومان، ۶ پروژه بازآفرینی شهری با ارزش ۱۱۵ میلیارد تومان، ۵۲ پروژه هواشناسی با ارزش ۲۲۳ میلیارد تومان و ۳۵ پروژه در سایر حوزه‌های مرتبط با ارزش ۳۱۰۰ میلیارد تومان، در برنامه افتتاح متمرکز قرار گرفت.

این افتتاح‌ها به‌صورت منتخب در ۱۳ استان کشور برگزار شد و پروژه‌های آماده افتتاح و بهره‌برداری، علاوه بر واحد‌های مسکونی شهری و روستایی، آسفالت راه‌های فرعی و روستایی، بازسازی پل‌ها و ابنیه فنی، رفع نقاط پرحادثه و بهسازی و آسفالت راه‌ها را شامل می‌شود.

افتتاح بخش‌هایی از آزادراه تبریز ـ صوفیان و آزادراه مراغه ـ هشترود، شناور‌های چندمنظوره امداد و نجات دریایی ساخت داخل در بنادر نوشهر و امیرآباد و اجرای تعمیرات اساسی در بندر شهید رجایی، از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده است.

ورود ۱۷ فروند هواپیمای جدید با ظرفیتی معادل ۲۹۰۰ صندلی مسافر به ناوگان پروازی کشور، تکمیل و افتتاح بخشی از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور، بهسازی راه اصلی بم ـ جیرفت و توسعه و ایجاد ایستگاه‌های هواشناسی نیز از مهم‌ترین پروژه‌های افتتاحی به شمار می‌رود.

بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلوواتی در اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی و شبکه زهکشی، جمع‌آوری آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب فرودگاه ساری به طول ۴۰ کیلومتر نیز در چارچوب این برنامه انجام شد.

در استان تهران نیز چهار نیروگاه خورشیدی، سه بلاک میانی در حدفاصل ایستگاه‌های راه‌آهن فرودگاه و علی‌آباد، شش سامانه هواشناسی و چهار ایستگاه باران‌سنجی به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

بهسازی ابنیه، سطوح پروازی و تجهیزات فرودگاه‌های زاهدان، سراوان و زابل و بهره‌برداری از ۹ ایستگاه هواشناسی در استان اردبیل نیز از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده وزارت راه و شهرسازی در هفته دولت بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور وزارت راه و شهرسازی پروژه شرایط جنگی مشکلات اقتصادی
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
پزشکیان: امروز بیش از هر زمان به مدارا و همبستگی نیاز داریم
باید واقعیت‌های موجود را برای مردم تبیین کنیم
پزشکیان: مردم باید از واقعیت‌های موجود آگاه باشند
رضایت ۸۰ درصدی مردم از عملکرد دولت در شرایط جنگی
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
جنگ آمریکا و ایران در حال ورود به فاز خطرناکتری است/ نه واشنگتن و نه تهران تمایلی به دادن اولین امتیاز بزرگ نشان نمی‌دهند
بعید است ترامپ بخواهد در قبال ایران اقدامی کند که چین را خشمگین کند/ احتمال از سرگیری جنگ تمام عیار وجود دارد
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
گوشی‌های قدیمی؛ گنجی از طلا و نقره!
برادران نجفی اعدام شدند
شاهین؛ خودرویی که سایپا می‌خواست با آن از گذشته عبور کند
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
تغییر موضع عضو تیم مذاکره کننده پس از فشار سوپر انقلابی‌ها
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۵ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۶ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005q1R
tabnak.ir/005q1R