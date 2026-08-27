تاثیر چای دارچین و زنجبیل بر قند خون
به گزارش تابناک به نقل از verywellhealth، چای دارچین و زنجبیل، نوشیدنی سادهای است که از دم کردن زنجبیل تازه و چوب دارچین در آب تهیه میشود و به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت دستگاه گوارش و تنظیم قند خون مورد توجه قرار گرفته است.
سلامت نیوز نوشت، برخی پژوهشها نشان میدهند دارچین و زنجبیل ممکن است به تنظیم قند خون قبل و بعد از وعدههای غذایی کمک کنند. این دو ماده همچنین حاوی ترکیبات آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی هستند که میتوانند فواید دیگری برای سلامت داشته باشند.
با این حال، متخصصان تأکید میکنند که شواهد علمی درباره اثر مستقیم چای دارچین و زنجبیل بر قند خون هنوز محدود است.
تحقیقات درباره دارچین و زنجبیل چه میگویند؟
به گفته متخصصان، بخش قابل توجهی از مطالعات انجامشده درباره دارچین و زنجبیل، به جای چای، روی پودر، عصاره یا مکملهای این مواد انجام شده است؛ بنابراین نمیتوان نتایج این مطالعات را بهطور مستقیم به یک فنجان چای دارچین و زنجبیل تعمیم داد.
در یک مطالعه کوچک، تأثیر مصرف روزانه دارچین آسیابشده بر قند خون افراد سالم بررسی شد. محققان دریافتند مصرف روزانه ۳ تا ۶ گرم دارچین، معادل حدود یک تا یکونیم قاشق چایخوری، با بهبود سطح قند خون پس از وعده غذایی همراه بود.
یکی از نکات قابل توجه این مطالعه این بود که مقدار دارچین استفادهشده، تقریباً مشابه مقداری بود که افراد ممکن است در خانه مصرف کنند.
زنجبیل هم ممکن است بر قند خون اثر بگذارد
در یک بررسی گستردهتر، پژوهشگران نتایج ۱۰۹ مطالعه درباره اثرات زنجبیل بر سلامت انسان را بررسی کردند که تنظیم قند خون نیز یکی از موضوعات مورد مطالعه بود.
سه مطالعه از میان پژوهشهای بررسیشده نشان دادند که مصرف زنجبیل میتواند سطح قند خون ناشتا را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
با این حال، پژوهشگران تأکید دارند که این یافتهها بیشتر درباره مصرف زنجبیل به شکل مکمل یا فرآوردههای غلیظ است و شواهد درباره تأثیر نوشیدن چای زنجبیل همچنان محدود است.
چای دارچین و زنجبیل واقعاً قند خون را کنترل میکند؟
در یک مطالعه روی افراد مبتلا به دیابت نوع ۲، اثر چای سیاه حاوی موادی مانند هل، دارچین، زنجبیل یا زعفران بررسی شد.
نتایج نشان داد دارچین ممکن است اثر اندکی بر کاهش قند خون ناشتا داشته باشد؛ با این حال، نه دارچین و نه زنجبیل در مقایسه با گروه کنترل، بهبود قابل توجهی در کنترل کلی قند خون ایجاد نکردند؛ بنابراین اگرچه برخی شواهد از فواید احتمالی این دو ماده حمایت میکنند، هنوز نمیتوان گفت که نوشیدن چای دارچین و زنجبیل بهتنهایی میتواند قند خون را به شکل قابل توجهی کنترل کند.
فواید احتمالی دیگر چای دارچین و زنجبیل
فواید احتمالی دارچین و زنجبیل فقط به قند خون محدود نمیشود.
هر دو ماده حاوی ترکیبات طبیعی مختلفی هستند که میتوانند بر سلامت بدن تأثیر بگذارند. برای مثال، زنجبیل و دارچین دارای ترکیبات فنولی مانند جینجرول و سینامالدهید هستند که خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی دارند.
برخی تحقیقات درباره دارچین نیز احتمال فواید آن را در زمینه بیماریهای قلبیعروقی، بیماریهای عصبی و حتی برخی سرطانها بررسی کردهاند.
از سوی دیگر، زنجبیل ممکن است در کاهش التهاب و دردهای مزمن مؤثر باشد و بهویژه برای کمک به علائم گوارشی مورد توجه قرار گرفته است.
زنجبیل همچنین میتواند برای افرادی که دچار ناراحتی معده یا تهوع هستند، مفید باشد.
با این حال، باید توجه داشت که بسیاری از مطالعات انجامشده درباره این مواد، از عصاره یا مکملهای زنجبیل و دارچین با دوز بسیار بالاتر از مقدار موجود در یک فنجان چای استفاده کردهاند.
نوشیدن چای دارچین و زنجبیل بیخطر است؟
مصرف معمول چای دارچین و زنجبیل برای بیشتر افراد سالم، عموماً بیخطر در نظر گرفته میشود؛ اما مصرف زیاد آن ممکن است برای برخی افراد مشکل ایجاد کند.
متخصصان هشدار میدهند که دارچین و زنجبیل ممکن است علائم رفلاکس اسید معده را تشدید کنند؛ بنابراین افرادی که مستعد سوزش سر دل یا رفلاکس هستند، بهتر است مقدار کمتری از این نوشیدنی مصرف کنند یا در صورت تشدید علائم، از مصرف آن صرفنظر کنند.
مصرف مقادیر زیاد زنجبیل غلیظ یا مکملهای زنجبیل نیز ممکن است باعث ناراحتی شکمی یا اسهال شود.
همچنین افرادی که دارو مصرف میکنند یا بیماری زمینهای دارند، بهتر است پیش از مصرف منظم مکملهای دارچین با پزشک خود مشورت کنند.
چای دارچین و زنجبیل میتواند یک نوشیدنی کمکالری و مفید در رژیم غذایی باشد و ترکیبات موجود در آن خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی دارند. برخی مطالعات نیز از اثر احتمالی دارچین و زنجبیل بر قند خون حمایت میکنند.
با این حال، شواهد درباره خودِ چای دارچین و زنجبیل هنوز کافی نیست و نباید از آن بهعنوان درمان دیابت یا جایگزین داروهای تجویزشده استفاده کرد. برای کنترل قند خون، تغذیه متعادل، فعالیت بدنی، خواب کافی و درمان تجویزشده توسط پزشک همچنان نقش اصلی را دارند.