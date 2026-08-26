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اعلام قیمت دلار با کارت ملی

نرخ خرید دلار از صرافی‌های بانکی امروز ۱۹۵ هزار تومان است و سقف خرید برای هر متقاضی با کارت ملی هزار دلار تعیین شده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۷۹
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5104 بازدید
کارت ملی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نرخ خرید دلار از صرافی‌های بانکی امروز ۱۹۵ هزار تومان است و سقف خرید برای هر متقاضی با کارت ملی هزار دلار تعیین شده است.

بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در مرحله نخست عرضه خواهد کرد و در صورت افزایش تقاضا، این میزان را نیز افزایش می‌دهد.

نرخ ۱۹۵ هزار تومانی اعلام‌شده، نرخ پایه دلار است و با احتساب کارمزد، قیمت نهایی پرداختی متقاضی برای هر دلار بالاتر از این رقم خواهد بود. امروز قیمت دلار در بازار آزاد نزولی بوده و در حال حاضر ۱۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود.

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