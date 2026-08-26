لئون پانه‌تا، وزیر دفاع پیشین و رئیس سابق سازمان سیا، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان درباره راهبرد تازه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران گفت واشنگتن بدون جلب همراهی چین و دیگر شرکای عمده تجاری ایران، شانس چندانی برای موفقیت ندارد. پانه‌تا با اشاره به روابط ایران با چین، روسیه، هند و ترکیه تأکید کرد آمریکا پیش از اعلام این طرح باید حمایت این کشورها را جلب می‌کرد. او همچنین مدعی شد بدون چنین همکاری، سیاست موسوم به «روز دی اقتصادی» عملاً توخالی خواهد بود و نتیجه محتمل، ادامه جنگ فرسایشی کنونی است. پانه‌تا در بخش دیگری از این مصاحبه روابط ایران، روسیه، چین و کره شمالی را «بسیار منسجم» توصیف کرد و گفت بعید است روسیه یا چین به‌سادگی با سیاست انزوای اقتصادی ایران همراه شوند. گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.