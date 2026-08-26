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محسنی ثانی در گفت‌و‌گو با تابناک:

موضع مذاکراتی ایران تقویت خواهد شد / تحریم‌های بی زمان ترامپ عملی می‌شوند؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سفر عاصم منیر به ایران، گفت با توجه به تهدیدهای اقتصادی و تحریمی اخیر آمریکا، این سفر می‌تواند فرصتی برای پیگیری جدی‌تر مطالبات ایران و تبدیل فشارهای آنها به یک فرصت در مذاکرات باشد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۶۷
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سفر عاصم منیر می‌تواند موضع مذاکراتی ایران را تقویت کند / تحریم‌های بی زمان ترامپ نشان از عملی نشدن آنهاست

محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به کشورمان و ارتباط احتمالی آن با مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: این سفر در شرایطی انجام شده که ترامپ بار دیگر مجموعه‌ای از بلوف های سیاسی و اقتصادی و همچنین تحریم‌های جدید را روی میز گذاشته و به دنبال اعمال فشار حداکثری علیه ایران است.

وی افزود: طبیعتاً آمریکایی ها در چنین شرایطی به دنبال آن هستند تا با ایجاد فرصتی، جمهوری اسلامی ایران را متقاعد کنند تا بتوانند به تفاهم مجددی برسند.

محسنی‌ثانی تأکید کرد که ایران نیز بر چارچوب‌هایی که در اسلام‌آباد مورد تأکید قرار گرفته، اصرار دارد و علاوه بر آن، باید مطالبات خود را با جدیت بیشتری دنبال کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تهدیدهای اقتصادی مطرح‌شده از سوی ترامپ گفت: این تهدیدها در سطحی مطرح شده‌اند که  امکان اجرایی شدنشان محل تردید است و حتی برای اجرای آنها زمان مشخصی نیز تعیین نشده است.

وی افزود: همین موضوع نشان می‌دهد که این تهدیدها می‌تواند بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، با هدف ایجاد فشار و بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی مطرح شده باشد.

محسنی‌ثانی ادامه داد: وضعیت فعلی، وضعیت بسیار مناسب و طلایی برای ماست تا در برابر تهدیدهایی که آمریکا مطرح می‌کند، ایران نیز بتواند از ظرفیت موجود استفاده کند.

به گفته وی، اگر ترامپ قصد دارد از این فضا برای کسب رأی و ایجاد دستاورد تبلیغاتی در انتخابات ماه نوامبر آمریکا استفاده کند، ایران نیز باید تلاش کند این تهدیدها را به فرصتی برای خود تبدیل کند و اجازه ندهد واشنگتن از فضای ایجادشده برای تقویت سبد انتخاباتی خود بهره ببرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان ابراز امیدواری کرد تصمیمات لازم از سوی مسئولان مربوطه اتخاذ شود تا فرصت ایجادشده در شرایط فعلی به نفع ایران مورد استفاده قرار گیرد.

سفر عاصم منیر می‌تواند موضع مذاکراتی ایران را تقویت کند / تحریم‌های بی زمان ترامپ نشان از عملی نشدن آنهاست

محسنی‌ثانی گفت ترامپ با وضعیتی مواجه است که برای حزب جمهوری‌خواه نیز «تخریبی» بوده و ایران باید تلاش کند از همین شرایط برای پیگیری منافع و مطالبات خود استفاده کند.

به گزارش تابناک، سفر یک روزه عاصم منیر با هدف اصلی کمک به خروج از بن‌بست در مناقشه جاری میان ایران و آمریکا و تلاش برای دستیابی به راه‌حلی پایدار برای صلح در منطقه صورت گرفته است.

الجزیره هدف این سفر را شکستن بن بست مذاکرات ایران و آمریکا ارزیابی کرده بود. 

منابع مطلع پاکستانی گزارش داده بودند که فرمانده ارتش پاکستان پیش از این سفر، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت‌وگوی تلفنی داشته است تا درباره آخرین تحولات و نحوه ترغیب ایران به بازگشت به میز مذاکره گفت‌و‌گو کند.

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عاصم منیر ایران و آمریکا مذاکرات تفاهمنامه اسلام آباد خبر فوری تابناک
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