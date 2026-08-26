افشای حفره «روز دی اقتصادی» آمریکا علیه ایران

مایکل کلارک، تحلیلگر دفاعی و امنیتی اسکای‌نیوز، در بررسی طرح دولت ترامپ برای آنچه «روز دی اقتصادی» علیه ایران خوانده شده، نسبت به امکان اجرای مؤثر این سیاست ابراز تردید کرد. او می‌گوید هدف اصلی تحریم‌های ثانویه جدید عملاً کشورهایی چون چین، روسیه، هند و پاکستان خواهند بود و بعید است واشنگتن بتواند بدون اعطای معافیت، چنین فشاری را ادامه دهد. کلارک با نمایش نقشه مسیرهای تجاری ایران تأکید کرد تمرکز بر خلیج فارس، بخش مهمی از ظرفیت ایران برای دور زدن تحریم‌ها را نادیده می‌گیرد. به گفته او، ارتباط ایران از طریق دریای خزر، آسیای مرکزی و شبکه ریلی روسیه، مسیرهایی به سوی چین و خاور دور ایجاد کرده که ردیابی و تحریم مبادلات در آنها برای آمریکا بسیار دشوار است. تحلیل کامل او را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.