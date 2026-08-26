قرارداد امیر قلعهنویی تمدید شد
قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال تا پایان جام ملتهای آسیا تمدید شود.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۶۲| |
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به گزارش تابناک؛ هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، امروز چهارشنبه با حضور امیر قلعهنویی تشکیل جلسه داد و در پایان تصمیم گرفته شد قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال تا پایان جام ملتهای آسیا تمدید شود.
گزارش خطا
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با این فدراسیون وبا این دست فرمون قلعه نویی تا زنده هست مربی تیم ملی هست حداقل پنج شش تا جام ملتها و پنج شش تا جام جهانی
بازیکنان فعلی هم تا سن پنجاه سالگی هستند
خیالتون راحت باشه
جام ملتهای پیش رو هم هنر کنیم از گروه صعود کنیم ، همین
بعدش هم هزار بهانه ودلیل می تراشند و طی مراسمی اعلام می کنند به دلیل بازیهای هوشمندانه تیم ملی آقای قلعه نویی برای جام جهانی آینده به عنوان سرمربی تیم ملی ابقاء شد.
نظر مردم وجوانان ونوجوانان هم کشک
بازیکنان فعلی هم تا سن پنجاه سالگی هستند
خیالتون راحت باشه
جام ملتهای پیش رو هم هنر کنیم از گروه صعود کنیم ، همین
بعدش هم هزار بهانه ودلیل می تراشند و طی مراسمی اعلام می کنند به دلیل بازیهای هوشمندانه تیم ملی آقای قلعه نویی برای جام جهانی آینده به عنوان سرمربی تیم ملی ابقاء شد.
نظر مردم وجوانان ونوجوانان هم کشک