به گزارش تابناک؛ هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، امروز چهارشنبه با حضور امیر قلعه‌نویی تشکیل جلسه داد و در پایان تصمیم گرفته شد قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال تا پایان جام ملت‌های آسیا تمدید شود.