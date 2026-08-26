هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با هماهنگی ستاد انتخابات کشور، تاریخ پیشنهادی ۲۴ مهر ماه را برای برگزاری انتخابات به شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد صالح جوکار، رئیس هیات مرکزی نظات بر انتخابات شورا‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا زمان نهایی برگزار انتخابات تعیین شده است گفت: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها با هماهنگی ستاد انتخابات کشور، تاریخ پیشنهادی ۲۴ مهر ماه را برای برگزاری انتخابات به شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: منتظر هستیم تا شورای عالی امنیت ملی مجوز را صادر کند تا ان‌شاءالله این انتخابات برگزار شود.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها درباره اینکه زمان اعلام نظر نهایی درباره تاریخ برگزاری انتخابات چه زمانی خواهد بود گفت: هنوز مشخص نیست.