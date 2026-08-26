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کیهان: عاصم منیر هم مهره امریکاست!

اما آنچه در صحنه دیپلماسی تحت عنوان سفر «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان و «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان به تهران دنبال می‌شود، پیش از آنکه یک ابتکار عمل مستقل باشد، رونمایی از فاز جدید «عملیات فریب» کاخ سفید است.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۳۴
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2984 بازدید
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۵
انتقاد کیهان

سفر شتاب‌زده میانجی‌های منطقه‌ای به تهران، فاز جدید «عملیات فریب کاخ سفید» برای خروج از باتلاق جنگ است. ترامپ با چماق تحریم و آب نبات مذاکره، درصدد تغییر محاسبات مسئولان است؛ قماری که البته با جاده‌صاف‌کنی مدعیان اصلاحات همراه شده، اما پاسخ قاطع شورای‌عالی امنیت ملی نشان می‌دهد هر غلط اضافه با پاسخی پشیمان‌کننده مواجه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ دونالد ترامپ پس از شکست در میدان، اینک به راهبرد نخ‌نما و پوسیده «تحریم و جنگ اقتصادی» کوچ کرده و در جدیدترین اقدام، دست به دامن مهره‌های نیابتی خود یا به قول جریان مدعی اصلاحات «فرشتگان نجات تفاهم» شده است؛ رفت‌وآمدهایی شتاب‌زده تا شاید بتواند واشنگتن را از این مخمصه خودساخته بیرون کشیده و ایران را به میز مذاکره بازگرداند. 

اما آنچه در صحنه دیپلماسی تحت عنوان سفر «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان و «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان به تهران دنبال می‌شود، پیش از آنکه یک ابتکار عمل مستقل باشد، رونمایی از فاز جدید «عملیات فریب» کاخ سفید است. آمریکا که در میدان جنگ با فرسایش شدید ناوگان، بحران انرژی و رشد بی‌سابقه بهره اوراق قرضه در داخل مواجه شده، تلاش می‌کند با چماق تحریم از یک‌سو و ارسال پیام‌های دیپلماتیک از سوی دیگر، شکست راهبردی خود را پنهان کند؛ غافل از آنکه اتاق محاسبات جمهوری اسلامی ایران دست فریبکاران را خوانده و آگاه است که مقصد این رفت‌وآمدها، نقد کردن یک‌طرفه امتیازات بدون دادن مابه‌ازای واقعی است.


فرار از شکست میدان با فریب مذاکره

حضور عاصم منیر که یک مهره آمریکایی است در تهران، آن هم پس از تماس تلفنی مستقیم با ترامپ قمارباز، بیش از آنکه یک حرکت دیپلماتیک متوازن باشد، اجرای یک ماموریت محوله از سوی کاخ سفید است. رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر با شرط‌بندی روی اثرگذاری فوری محاصره دریایی، از توافقات خارج شده و با تکبر خود را بی‌نیاز از گفت‌وگو نشان می‌داد، اینک تحت فشار شدید اقتصادی ناچار به عقب‌نشینی شده است. حضور ناوگان جنگی آمریکایی شامل ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌ها در اطراف منطقه، نه‌تنها اقتدار به همراه نیاورده، بلکه با دو چالش مرگبار مواجه است: فرسایش شدید نفرات و تجهیزات در ماموریت طولانی‌مدت، و تهدید مستقیم و عملیاتی ایران به شلیک علیه ناوگان محاصره‌کننده. آمریکا سعی دارد با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز ایران را نیازمند مذاکره نشان دهد؛ در حالی که واقعیت صحنه کاملاً معکوس است. این واشنگتن است که برای فرار از بحران خودساخته انرژی و خروج از بن‌بست نبرد هرمز، شدیداً محتاج بازگشت ایران به میز مذاکره است.
 

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برچسب ها
روزنامه کیهان عاصم منیر عملیات فریب خبر فوری مذاکره ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
18
22
پاسخ
راست میگه امربکا می ترسد ایران در این شرایط نزدیک به انتخابات امریکا بخواهد به عملیات جنگی محاصره پاسخ بدهد به همین دلیل پاکستانی را فرستاده ایران را دوباره سرگرم مذاکره بی نتیجه و شکلات کنه تا ایران به دلیل مذاکره پاسخ محاصره را ندهد و در عوض اوبا فشار اقتصادی و گذر از مرحله حساس دوباره با شدت ایران را بمباران کند مذاکره فریییییییب است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
برای ما هم بد نیست یه مدتی قیمت دلار کنترل میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
آقای نابغه که گفتی دلار کنترل میشه بعد از تفاهم نامه اسلام آباد الان دلار چنده ? مگه قیمت دلار کنترل شد ؟ در ضمن ما داریم از تجاوز به خاکشورمان ریختن خون باارزش ایرانیان حرف می‌زنیم
سیروس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
11
17
پاسخ
کاملا درست گفته
پاکستان دست نشانده انگلیس و آمریکا در منطقه است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
کو گوش شنوا؟
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