هدیه ویژه سفیر پاکستان در تهران به ظریف + عکس
عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در تهران به دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان رفت.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۱۸| |
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به گزارش تابناک، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در ایران، امروز در دفتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران و بنیانگذار و رئیس موسسه پایاب، با وی دیدار و گفت وگو کرد.
همچنین در این دیدار، دو طرف درباره راهکارهای تقویت همکاریهای دوجانبه میان پاکستان و ایران، بهویژه در حوزههای دانشگاهی و فکری، تبادل نظر کردند.
در این دیدار،، سفیر پاکستان در تهران هدیهای نیز به رسم یادبود به محمدجواد ظریف تقدیم کرد.
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