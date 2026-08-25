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هدیه ویژه سفیر پاکستان در تهران به ظریف + عکس

عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در تهران به دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان رفت.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۱۸
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1199 بازدید
سفیر پاکستان و ظریف

به گزارش تابناک، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در ایران، امروز در دفتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران و بنیان‌گذار و رئیس موسسه پایاب، با وی دیدار و گفت وگو کرد.

همچنین در این دیدار، دو طرف درباره راهکارهای تقویت همکاری‌های دوجانبه میان پاکستان و ایران، به‌ویژه در حوزه‌های دانشگاهی و فکری، تبادل نظر کردند.

در این دیدار،، سفیر پاکستان در تهران هدیه‌ای نیز به رسم یادبود به محمدجواد ظریف تقدیم کرد.

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