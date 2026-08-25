هدیه ویژه سفیر پاکستان در تهران به ظریف + عکس

عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در تهران به دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان رفت.

به گزارش تابناک، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در ایران، امروز در دفتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران و بنیان‌گذار و رئیس موسسه پایاب، با وی دیدار و گفت وگو کرد.

همچنین در این دیدار، دو طرف درباره راهکارهای تقویت همکاری‌های دوجانبه میان پاکستان و ایران، به‌ویژه در حوزه‌های دانشگاهی و فکری، تبادل نظر کردند.

در این دیدار،، سفیر پاکستان در تهران هدیه‌ای نیز به رسم یادبود به محمدجواد ظریف تقدیم کرد.