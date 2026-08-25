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گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با فرمانده ارتش پاکستان

وزیر امور خارجه کشورمان و فیلد مارشال عاصم منیر در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه و موضوعات مشترک رایزنی و بر تداوم تلاش‌ها برای استقرار صلح و امنیت تأکید کردند.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۱۱
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه و موضوعات مورد اهتمام مشترک رایزنی کردند.

طرفین در این تماس ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک، بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها و تلاش‌های مشترک برای استقرار صلح و امنیت در منطقه تأکید کردند.

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