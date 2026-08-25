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قالیباف: آمریکا در جنگ نظامی و سیاسی شکست خورد

رئیس مجلس شورای اسلامی جایگاه ایران و عراق در این نظم منطقه‌ای را تعیین کننده توصیف کرد و در پاسخ به تهدید آمریکایی‌ها برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، گفت: آمریکا در جنگ نظامی و سیاسی شکست خورد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۹۷
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محمدباقر قالیباف

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف سه‌شنبه (سوم شهریور ۱۴۰۵) در دیدار فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی جمهوری عراق با بیان اینکه آمریکا، جنگ علیه ایران را با نیت براندازی جمهوری اسلامی و گسترش هژمونی آمریکا در غرب آسیا و جهان اسلام راه انداخت، افزود: اما به برکت خون شهدا و به همت ملت رشید ایران و همت جبهه مقاومت، آنها به وضوح شکست خوردند و همه دنیا بر این موضوع صحه گذاشتند.

آمریکا همانطور که در جنگ نظامی و سیاسی شکست خورد، در جنگ اقتصادی هم شکست می‌خورد

رئیس قوه مقننه با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا در جنگ نظامی و سیاسی از ایران شکست خورد و در اقدامات اقتصادی نیز شکست خواهد خورد.

قالیباف با تاکید بر این که در شرایطی که نظم منطقه‌ای جدیدی در حال ایجاد است شرایط برای ایران و عراق حساس و تاریخی است، یادآور شد: این که قرار است نیروهای ائتلاف آمریکایی از عراق خارج شوند، یک افتخار تاریخی برای دولت و ملت عراق است، امیدواریم این خروج به طور کامل از زمین و هوای عراق محقق شود.

اگر اسرائیل در جنگ با ایران موفق می‌شد به سراغ سایر کشورها می‌رفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقشه رژیم صهیونیستی کشیدن جنگ به سایر کشورهای منطقه است اظهار داشت: اگر اسرائیل در جنگ با ایران موفق می‌شد به سراغ سایر کشورها می‌رفت.

وی با بیان این که لازم است کشورهای اسلامی بحث‌های اختلاف انگیز را کنار بگذارند، تاکید کرد: همانطور که دیگران دیدند در جنگ غزه همه شیعیان کنار مردم غزه بودند، شهید سلیمانی همیشه می‌گفت، شیعه و سنی نه تنها برادر هم هستند بلکه ما برای اهل سنت جان هم می‌دهیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به پیوند عمیق تاریخی بین ایران و عراق و اهمیت آن در شرایط فعلی گفت: تردید نداریم ایران و عراق در نظم منطقه‌ای به ویژه در حوزه خلیج فارس می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.

رئیس قوه مقننه همچنین برای برگزاری تشییع باشکوه پیکر امام شهید و برگزاری با کیفیت مراسم اربعین در سال جاری در عراق قدردانی کرد و یادآور شد که این مراسم‌ها ظرفیت بزرگی برای جهان اسلام و تشیع است.

قالیباف: ایران و عراق در نظم منطقه‌ تعیین کننده هستند/فائق زیدان: همبستگی دو کشور ابدی است

فاتق زیدان: همبستگی ملت ایران و عراق یک همبستگی ابدی است

در ادامه این دیدار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی جمهوری عراق با اشاره به پیام همبستگی دولت و مردم عراق با جمهوری اسلامی ایران در جنگ ظالمانه اخیر گفت: من پیام همبستگی ملت و حاکمیت عراق را برای شما آوردم و آمادگی خود را جهت همکاری با جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنیم.

وی با تاکید بر این که همکاری و توافق و ائتلاف سازی بین کشورهای منطقه راه رهایی از ناامنی است و تصور می‌کنم این موضوع بسیار نزدیک است، خاطرنشان کرد: روابط خوب عراق و ایران فضایی را فراهم می‌کند که ما با دیگر کشورهای منطقه نیز جهت شکل دادن توافق های همکاری گام برداریم.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق گفت: ما مواضع مثبت جمهوری اسلامی ایران را در مورد عراق به هیچ عنوان فراموش نخواهیم کرد و شهدای ایرانی و به خصوص شهید سلیمانی را که در عراق به شهادت رسیدند فراموش نخواهیم کرد. ایشان در تاریخ جاودان باقی خواهند ماند و شهادت ایشان و شهید ابومهدی در کنار هم یک پیام الهی بود و پیام همبستگی دو ملت را با خود به همراه داشت.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم هم آوایی و همبستگی ملت ایران و عراق یک همبستگی ابدی است و لذا آنچه در مراسم تشییع رهبر شهید ایران دیدیم یک اقدام خودجوش و مردمی بود.

 

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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس عراق منطقه تنگه هرمز
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