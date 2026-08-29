کادرفنی تیم ملی فرنگی برای انتخاب تیم بازی‌های آسیایی با چالش‌های زیادی مواجه شد، از دوپینگ ۲ مدعی اصلی گرفته تا مصدومیت نایب‌قهرمان جهان؛ در نهایت ۶ نفری که قرار است در ناگویا کشتی بگیرند، انتخاب شدند، انتخاب‌هایی که برخی مورد انتقاد قرار گرفته است.

یکی از شفاف‌ترین انتخاب‌ها در تیم ملی کشتی فرنگی برای بازی‌های آسیایی، امین میززازاده بود؛ انتخابی او و فردین هدایتی روز ۲۶ خرداد در کرمان برگزار شد و بازنده برای بازی‌های آسیایی دوبنده تیم ملی را گرفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ۳۰ سپتامبر تا ۳ اکتبر (۸ تا ۱۱ مهر) در ناگویای ژاپن برگزار می‌شود و طبق اعلام رسمی سرمربی تیم ملی فرنگی، قرار است سجاد عباسپور در ۶۰ کیلو، محمدجواد رضایی در ۶۷ کیلو، علیرضا عبدولی در ۷۷ کیلو، غلامرضا فرخی در ۸۷ کیلو، مهدی بالی در ۹۷ کیلو و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم، ترکیب تیم فرنگی ایران در این رقابت‌ها را تشکیل دهند.

در حالیکه پیش از آن، پیام احمدی در ۵۵ کیلو، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلو، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلو، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلو، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلو، علی اسکو در ۷۷ کیلو، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلو، علیرضا مُهمدی در ۸۷ کیلو، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلو و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در آستانه صاحب دوبنده تیم ملی شده بودند.

دردسری که منامه برای تیم‌های آسیایی ایجاد کرد!

در ادوار گذشته، همیشه کشتی در سال‌های برگزاری بازی‌های آسیایی با مشکل نزدیکی زمان این مسابقه با قهرمانی جهان مواجه بود. اعتراض آسیایی‌ها به اتحادیه جهانی کشتی (UWW) اگر هم کتباً اتفاق افتاده باشد، مؤثر نبوده؛ اما به این دلیل که ابتدا مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان برگزار می‌شود و معمولاً کمتر از یک ماه پس از آن بازی‌های آسیایی، به همین دلیل امکان استفاده از یک تیم در هر دو رویداد وجود داشت.

در دوره گذشته بازی‌های آسیایی، کشتی‌گیران ابتدا در قهرمانی جهان روی تشک رفتند و بعد از آن عازم بازی‌های آسیایی شده و بیشترین مدال را برای کاروان ورزش ایران به دست آوردند، اما این بار، برخلاف روتین، ابتدا بازی‌‍های آسیایی برگزار می‌شود و بعد از آن مسابقات جهانی؛ دلیلش هم اتفاقی بود که سال گذشته اتحادیه جهانی رقم زد و میزبانی را به بحرین داد.

به دلیل گرمای منامه در ماه سپتامبر، برگزاری مسابقات جهانی ۲۰۲۶ به دهه سوم ماه اکتبر موکول شد، اما UWW در ادامه میزبانی بحرین را به دلیل شرایط منطقه‌ای ملغی کرد و برگزاری مسابقات بزرگسالان جهان را به آستانه قزاقستان سپرد، اما دیگر امکان تغییر دوباره زمان برگزاری مسابقات نبود.

یک نام مشترک در لیست جهانی و بازی‌های آسیایی

اگرچه فاصله حدوداً ۲۰ روزه بین دو مسابقه و اینکه بازی‌های آسیایی ابتدا برگزار می‌شود و قطعاً اولویت کشتی ایران، مسابقات جهانی است، اما باز هم در ترکیب دو تیم نفر مشترک وجود دارد.

در کشتی فرنگی، نفر تکراری، غلامرضا فرخی است. کشتی‌گیری که سال گذشته برای اولین بار قهرمان ۸۲ کیلوگرم جهان شد. سپس در وزن ۸۷ کیلوگرم در بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض و همچنین امید‌های جهان در صربستان هم طلا گرفت. او امسال قرار است ابتدا در ۸۷ کیلوگرم بازی‌های آسیایی کشتی بگیرد و بعد از آن در ۸۲ کیلوگرم به قهرمانی جهان برود با این دیدگاه که برای مسابقه اول وزن کم نخواهد کرد و آسیبی به عملکرد او در جهانی وارد نمی‌شود.

۲ کشتی‌گیری که خارج از چرخه ۲۰۲۶ به دوبنده تیم ملی در ناگویا رسیدند

مهدی بالی کشتی‌گیری بود که در چرخه ۲۰۲۶ حضور نداشت. اگر مثل هر سال ابتدا قهرمانی جهان و سپس بازی‌های آسیایی برگزار می‌شد، به طور قطع انتخاب کادرفنی و فدراسیون در ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی سارویِ قهرمان المپیک و جهان بود؛ حتی شاید در ۶۰ کیلوگرم هم که جزو اوزان سبکی که غالباً نفراتش وزن‌کم‌کن هستند، احتمال اینکه مثل دو سال اخیر، باز هم انتخاب همان علی احمدی‌وفا باشد، بسیار زیاد بود، اما شرایط برگزاری مسابقات امسال کشتی فرنگی ایران را مجاب به دو انتخاب متفاوت در این اوزان کرد.

سجاد عباسپور مهر ماه سال گذشته دوبنده ۶۰ کیلوگرم تیم امید را در جهانی زیر ۲۳ سال در نووی‌ساد صربستان از آن خود داشت که حریفانی از ترکیه، روسیه، و آذربایجان و ازبکستان را برد تا عملکردی بسیار خوب در مرحله مقدماتی و نیمه‌نهایی داشته و شایستگی فنی خود را اثبات کرده باشد، اما در فینال ۹ بر صفر به کوتو گومی ژاپنی باخت و به نقره جهانی رسید. او بهمن ماه به رنکینگ اول در کرواسی رفت و باز هم به کوتو گومی باخت، این بار در نیمه‌نهایی و بعد از آن با ضربه فنی مغلوب کمالی‌یف قزاقستانی شد تا مدال نگیرد. با این وجود برای شرکت در بازی‌های آسیایی انتخاب شد.

پویا ناصرپور و امیررضا ده‌بزرگی هم جزو گزینه‌های ابتدایی بازی‌های آسیایی بودند. ناصرپور قهرمان کشور و ده‌بزرگی سوم شد. ناصرپور در رنکینگ زاگرب هم ۹ بر صفر به کوتو گومی ژاپنی و هم با ضربه فنی به کمالی‌یف قزاق باخت و از دور رقابت‌ها حذف شد. او در جام تختی هم فینال را به مهدی محسن‌نژاد باخت؛ بنابراین کارنامه مطمئنی نداشت که برای آسیایی ناگویا انتخاب شود.

در ۹۷ کیلوگرم مهدی بالی، اما در ۲ سال اخیر در چرخه تیم ملی نبود و آخرین کشتی‌اش را سال گذشته در لیگ برتر گرفت. کشتی‌گیر نوشهری که تا جهانی ۲۰۲۳ بلگراد، نزدیک‌ترین حریف به محمدهادی ساروی بود تا اینکه ساروی با طلای المپیک و تثبیت خود در ۹۷ کیلوگرم جهان، خودش را از همه رقبای داخلی و خارجی کاملاً جدا کرد.

بالی قبلاً کارنامه قابل‌قبولی داشته، خصوصاً با کسب سه مدال طلای قهرمانی آسیا که با شکست مدعیانی، چون رستم آساکولوف ازبکستانی، ژوژوپبکوف قرقیز و... اتفاق افتاده است. عملکرد او در سطح آسیا قطعاً فاکتور بسیار مهمی در انتخابش خارج از چرخه برای ۹۷ کیلوگرم بازی‌های آسیایی بود.ضمن اینکه پنجمی امیررضا مرادیان در رنکینگ آلبانی و برنز محمدهادی صیدی در تورنمنت پاشایان ارمنستان، این دو نفر را از چرخه ۹۷ کیلوگرم بازی‌های آسیایی حذف کرد.

۲ دوپینگ، یک مصدومیت و کارنامه ناامیدکننده پشتوانه‌ها

ناگفته نماند که در انتخاب تیم بازی‌های آسیایی چند اتفاق هم ترکیب تیم را تغییر داد؛ از مثبت شدن تست دوپینگ ۲ کشتی‌گیر مدعی در اوزانی که گره در انتخاب ملی‌پوش وجود داشت تا آسیب‌دیدگی دست علیرضا مُهمدی که در مقطعی گزینه اعزامی وزن ۹۷ کیلوگرم به بازی‌های آسیایی بود. او هم مثل غلامرضا فرخی قرار بود ابتدا یک وزن بالاتر تیم ملی را در ناگویا همراهی کند و سپس در وزن تخصصی خودش در جهانی کشتی بگیرد که بعد از بهبود زانوی جراحی شده و بازگشت به تمرینات، موضوع آسیب‌دیدگی جدیدش مطرح شد.

اینها اتفاقاتی بود که در نهایت منجر به اضافه شدن دو کشتی‌گیر کاملاً خارج از چرخه امسال در ترکیب آسیایی شد که اساساً سال گذشته، نام کشتی‌گیر دیگری مد نظر کادرفنی برای اعزام به بازی‌های آسیایی بود.

اگر احمدرضا محسن‎‌نژاد در ۶۷ کیلوگرم، همانطور که زمانِ حضورش در تیم ملی جوانان و طلایی که در این مقطع سنی گرفت یک پشتوانه خوب برای سعید اسماعیلی محسوب می‌شد، در چرخه ۲۰۲۶ ناامیدکننده ظاهر نمی‌شد، در این وزن کشتی‌گیر وزن بالا به عضویت تیم ملی درنمی‌آمد.

علاوه بر این، کشتی‌گیرانی هم بودند که برخی از مراحل چرخه، اول شدند، اما کارنامه خارجی قبلی آنها هرگز برای فدراسیون و کادرفنی قابل دفاع نبود و در نتیجه نفراتی به آنها ترجیج داده شدند که امید بیشتری می‌شد به کسب مدال برای آنها قائل شد.

کارنامه قابل دفاع کشتی‌گیر قمی در چرخه ۲۰۲۶ و انتخاب در وزن پایین

در ۶۷ کیلوگرم انتخاب کادرفنی محمدجواد رضایی بود. کشتی‌گیر شایسته قمی که هنوز به آن اندازه‌ای که پتانسیل داشته، نتیجه نگرفته است. او امسال در چرخه ۷۲ کیلوگرم حضور داشت. قرار بود بعد از قهرمانی در مسابقات کشوری، به تورنمنت زاگرب برود که آسیب دید و بعد از آن، در رنکینگ آلبانی صاحب طلا شد تا به مسابقات قهرمانی آسیا برود. با کسب مدال نقره آسیایی بیشکک، به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی و رقابت با دانیال سهرابی رسید که جنگ برای دوبنده ۷۲ کیلوگرم تیم ملی در جهانی ۲۰۲۶ را در رنکینگ سوم، خرداد ماه در مجارستان، ۸ بر ۵ به سهرابی باخت که مدال برنز سال گذشته این وزن جهان را داشت.

کارنامه خوب این کشتی‌گیر در چرخه امسال، فنی بودن و البته وزن مناسبش برای ۶۷ کیلوگرم، در نهایت کادرفنی را به این تصمیم رساند که او در وزن پایین ملی‌پوش آسیایی شود. وزنی که محمد کمالی در آن، قهرمان کشور شده بود، اما رنکینگ کرواسی را بدون مدال تمام کرد تا جزو گزینه‌های اصلی بازی‌های آسیایی نماند.

پنجم جهان و پنجم چرخه؛ عبدولی به سایر مدعیان ترجیح داده شد

در ۷۷ کیلوگرم علی اسکو خیلی زود صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی شد و رقابت برای بازی‌های آسیایی باید بین علیرضا عبدولی نفر پنجم سال ۲۰۲۵ جهان، امیر عبدی، اهورا بویری و امین کاویانی‌نژاد عضو تیم ملی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس شکل می‌گرفت.

امین کاویانی‌نژاد هرچند خرداد ماه در کرمان قهرمان جام تختی شد، اما در مسابقات کشوری پنجم شده بود و در نهایت هم جایی به تیم بازی‌های آسیایی به خود اختصاص نداد. اینطور که پیداست عدم استفاده از فرصت‌های قبلی و اینکه نامش در لیست ابتدایی ارائه شده به میزبان ذکر نشده بود، دلیل کادرفنی برای عدم انتخابش بود.

اهورا بویری در رنکینگ کرواسی باخت و از دور رقابت‌ها حذف شد، در جام تختی کرمان به امین کاویانی‌نژاد باخت و دوم شد. امیر عبدی در رنکینگ آلبانی سوم شد. علیرضا عبدولی در رنک تیرانا و جام تختی کرمان پنجم شد. در شرایطی که هیچ‌کدام از مدعیان این وزن، کارنامه صددرصدی نداشتند، در نهایت انتخاب کادرفنی، علیرضا عبدولی دارنده دو نشان طلای جوانان جهان و نفر پنجم سال گذشته بزرگسالان جهان بود که در زاگرب جز مبارزه سوم پنجمی، کشتی‌های قابل قبولی گرفته بود و باتجربه‌تر از نفرات دیگر به نظر می‌رسید.

امین میرزازاده شفا‌ف‌ترین انتخاب برای بازی‌های آسیایی

یکی از شفاف‌ترین انتخاب‌ها برای بازی‌های آسیایی، امین میززازاده بود. انتخابی او و فردین هدایتی روز ۲۶ خرداد در کرمان برگزار شد، قهرمان سال ۲۰۲۵ سنگین‌وزن جهان به یک برد و فردین هدایتی، قهرمان امید‌های جهان به ۲ برد برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی احتیاج داشتند.

از قبل هم عنوان شده بود که برنده به آستانه قزاقستان خواهد رفت و بازنده به ناگویا که کشتی اول را فردین هدایتی چنان مقتدرانه برد که امین میرزازاده برای مبارزه دوم روی تشک نیامد و هدایتی مسافر جهانی شد. امین هم قرار است مهر ماه در سنگین‌وزن بازی‌های آسیایی کشتی بگیرد و قطعاً هر دو هم شانس اصلی مدال طلای هر دو مسابقه هستند.