بیانیه ایران و عمان درباره ایجاد کریدور موقت از تنگه هرمز

در پی سفر وزیر خارجه عمان به تهران و دیدارش با مقامات تهران، بیانیه مشترک مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در مورد ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز منتشر شد.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، در این بیانیه آمده است :«جناب آقای سید بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در یک سفر کاری به جمهوری اسلامی ایران با همتای ایرانی خود، جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی، رایزنی‌های سازنده‌ای انجام داد.

این رایزنی‌ها بر اهمیتی که هر دو کشور برای از سرگیری دریانوردی ایمن از طریق تنگه هرمز، با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی خود، قائل هستند، متمرکز بود.

دو وزیر با توجه به وضعیت کنونی در تنگه که ناشی از جنگ اخیر و پیامدهای فاجعه‌بار آن است، چارچوبی مرحله‌بندی‌شده را مورد بحث قرار دادند که می‌تواند مبنایی عملی و قابل اجرا برای پیشبرد امور فراهم کند.

چارچوب پیشنهادی شامل ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و توافقی برای اجرای یک پروژه مشترک به منظور پاکسازی تنگه از مین است.

مذاکرات فنی میان دو طرف با هدف توافق بر سر یک کریدور دریانوردی دائمی و اداره آینده تنگه، و همچنین سازوکاری برای تبادل اطلاعات، مدیریت ترافیک و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی مربوطه ادامه خواهد یافت.

در این راستا، هر دو طرف بر اهمیت برگزاری گفت‌وگوهای مشترک با کشورهای منطقه هم‌مرز با آب‌های خلیج فارس تأکید کردند.

آن‌ها همچنین بر لزوم رعایت حقوق بین‌الملل قابل اعمال و احترام به حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تأکید ورزیدند.»